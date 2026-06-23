V. M., koji je ranjen juče tokom ubistva Darka V. (46), zvanog Prika, u jednom kafiću u Kumodražu, zbrinut je na Vojnomedicinskoj akademiji i nalazi se u stabilnom stanju.

Pucnjava se dogodila oko 15.40 časova u ugostiteljskom objektu u Ulici Peke Dapčevića, u blizini okretnice autobusa 25, dok je u lokalu bilo više gostiju.

Prema dosadašnjim saznanjima, nadzorne kamere zabeležile su trenutak kada su se ubijeni i napadač pozdravili i rukovali. Nakon toga, Darko V. se okrenuo i krenuo ka stolu za kojim je sedeo, dok je napadač pošao za njim, ostavljajući utisak da su imali dogovoren sastanak.

Samo nekoliko koraka kasnije, osumnjičeni je izvukao pištolj koji je nosio za pojasom i ispalio hice u Darka V. Ubijeni je pao na pod, a napadač je nastavio da puca, zbog čega su gosti lokala polegali na pod pokušavajući da se zaštite.

Prilikom bekstva iz kafića, napadač je nastavio da ispaljuje hice, a u toj pucnjavi dva metka pogodila su V. M, koji je sedeo u lokalu. On je hitno prevezen na VMA, gde mu je ukazana pomoć, a njegovo stanje je, prema dostupnim informacijama, stabilno.

Kako saznajemo, V. M. je ranije osuđivan na 16 meseci zatvora zbog pomaganja počiniocu nakon jednog ubistva koje se dogodilo 2014. godine ispred beogradskog splava, kada je ubijen vođa navijačke grupe.

Prema tadašnjoj presudi, osuđen je jer je naredio uklanjanje uređaja za video-nadzor na kojem se nalazio snimak zločina. Tokom suđenja tvrdio je da je došlo do pogrešnog tumačenja njegovih postupaka i da nije tražio uništavanje snimka, već samo da se uređaj skloni kako ne bi bio oštećen.

Istraga o ubistvu Darka V. i ranjavanju V. M. je u toku, a policija intenzivno traga za napadačem koji je nakon zločina pobegao u nepoznatom pravcu.