Vozila se povlače, kako je navedeno, zbog bezbednosnog rizika.

Citroen Jumper

U obrazloženju o povlačenju proizvoda navodi se da na obuhvaćenim vozilima pokazivači smera (migavci) nisu podržani softverski za detekciju kvara u sistemu.

-Kao rezultat toga, ako otkaže sijalica, računar ne detektuje kvar i ne signalizira vozaču na postojanje kvara. Posledica istog je smanjena komunikacija sa ostalim učesnicima u saobraćaju i mogućnost povreda - navodi se.

Za ovaj nedostatak predviđen je opoziv proizvoda od potrošača, kako bi kvar bio otklonjen.

Opoziv se odnosi na vozila koja su distribuirana preko ovlašćenih Citroen servisno-prodajnih centara u Srbiji.

Vlasnicima vozila iz obuhvaćene serije NEPRO preporučuje da provere da li je njihov Citroen Jumper obuhvaćen opozivom i da se obrate ovlašćenom servisu radi otklanjanja nedostatka.

BMW iX3

Za putnička vozila robne marke BMW, model iX3, koja su proizvedena u periodu od 18.12.2025. do 08.05.2026. godine navodi se da, usled potecijalnog nepravilnog pričvršćivanja bočnih vazdušnih jastuka, prilikom njihove aktivacije, može doći do nepravilnog otvaranja i izazivanja povreda kod putnika.

Takođe je predviđen opoziv proizvoda od potrošača.