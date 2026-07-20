"Informacije koje su se pojavile, posebno na društvenim mrežama i u nekim medijima, u vezi sa navodnim smenjivanjem vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, generala Aleksandra Sirskog sa njegove funkcije, nisu istinite", navodi se u saopštenju, prenosi Ukrinform.

Dodaje se da Sirski nastavlja da obavlja tu funkciju.

"Razrešenje sa ovih pozicija odvija se na osnovu Ukaza predsednika Ukrajine", ističe se u saopštenju.

Ukrajinski mediji prethodno su preneli da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao o odbrambenoj strategiji i interakciji sa partnerima sa zamenikom načelnika Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Volodimirom Gorbatjukom, a takođe je održao još jedan sastanak sa komandantom Združenih snaga Oružanih snaga Ukrajine Mihailom Drapatijem, prenosi Tanjug.

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