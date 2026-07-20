Gde je telo Draže Mihailovića? Vlajković izneo šok tvrdnje o likvidaciji: Krcun je napravio veliki trik - sasuo je šaržer u njega

Dušan Vlajković nekadašnji vozač Centralnog komiteta otkrio je kako je zaista likvidiran Draža Mihailović.

"Partija je naredila da Draža mora da bude ubijen. Prvo je bio plan da bude javno obešen na Slaviji ali se od toga odustalo. Naređeno je takođe da iza Draže ne smeju da ostanu nikakvi tragovi. Ceo slučaj je preuzeo na sebe Slobodan Penezić Krcun. Krcun je bio opasan čovek. Za one koji ne znaju bio je između ostalog šef OZN-e. Krcun je napravio veliki trik - organizovao je streljanje jednog Kalabićevog čoveka koji je dosta ličio na Dražu Mihailovića", ispričao je Vlajković i dodao:

"U tu rupu je bačeno Dražino telo"