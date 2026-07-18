Avion koji je iz Soluna poleteo sa zakašnjenjem oko 18 časova trebalo je oko 19 časova da sleti na aerodrom "Morava" u Lađevcima, ali su planove poremetili snažni pljuskovi, grmljavina i olujni vetar koji su zahvatili područje zapadne i centralne Srbije.

Prema podacima sa aplikacije FlightRadar, posada je u više navrata pokušavala da obavi sletanje na aerodrom "Morava", ali zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova to nije bilo moguće.

Nakon nekoliko neuspelih prilaza, doneta je odluka da avion bude preusmeren na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu.

Munje parale nebo

Koliko je nevreme bilo snažno svedoče i građani koji su se u tom trenutku nalazili u blizini aerodroma.

– Ništa se nije videlo. Munje su sevale jedna za drugom, a kiša je padala toliko jako da nismo videli ni prst pred okom. Bukvalno smo morali da zaustavimo automobil. Ovo je neverovatna slika – izjavila je za agenciju RINA Marija Petrović, koja je na aerodromu "Morava" čekala prijatelje.

Nevreme pogodilo centralnu Srbiju

Snažno nevreme praćeno obilnom kišom, grmljavinom i jakim vetrom tokom večeri zahvatilo je širi deo zapadne i centralne Srbije, izazivajući probleme u saobraćaju i vazdušnom saobraćaju.

Odluka o preusmeravanju leta doneta je iz bezbednosnih razloga, što je uobičajena procedura kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju bezbedno sletanje.

Nevreme koje je tokom večeri pogodilo Srbiju donelo je obilne padavine, olujni vetar i grmljavinu, zbog čega su zabeleženi problemi u drumskom i vazdušnom saobraćaju u više delova zemlje.