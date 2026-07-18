Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će se u Srbiji danas zadržati veoma toplo vreme, ali da se već tokom večeri očekuje nagla promena. U pojedinim delovima zemlje mogući su snažni grmljavinski sistemi praćeni gradom i jakim, ponegde i olujnim vetrom.

Prema najnovijoj prognozi, tokom većeg dela subote biće pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severozapadni i zapadni vetar. Uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 33 do 37 stepeni, zbog čega će u većem delu Srbije i dalje biti veoma sparno.

Večeras stižu jače oluje

RHMZ navodi da se izraženiji grmljavinski razvoji očekuju u večernjim satima, najpre na zapadu Srbije, odakle će se tokom noći brzo premeštati ka istoku zemlje.

Lokalno se očekuju:

grad,

jak ili olujni vetar,

intenzivni pljuskovi sa grmljavinom.

Zbog toga je na snazi upozorenje na grmljavinske nepogode za danas, nedelju i utorak. Na teritoriji cele zemlje na snazi su žuti i narandžasti meteoalarmi:

Nepogode moguće i u nedelju i utorak

Meteorolozi upozoravaju da se nestabilno vreme neće završiti prolaskom večerašnjeg sistema.

Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom ponovo su moguće:

u nedelju uveče, 19. jula,

u utorak, 21. jula, pre svega u centralnim i južnim predelima Srbije.

Stiže osveženje

RHMZ najavljuje da će do kraja druge i tokom treće dekade jula vreme biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Istovremeno, sledeće sedmice stiže i osetan pad temperature. Maksimalne dnevne vrednosti u većini dana kretaće se između 24 i 29 stepeni, dok će samo u ponedeljak i utorak na jugu i istoku Srbije biti toplije, uz temperaturu do 33 stepena.

RHMZ apeluje na građane da prate najnovija upozorenja i budu oprezni u područjima koja će biti zahvaćena grmljavinskim nepogodama.