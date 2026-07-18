Amerikanac Li Gili (39), kojem se u saveznoj državi Teksas sudi zbog ubistva trudne supruge Kriste Gili i njihovog nerođenog deteta, uhapšen je u Italiji nakon što je, prema navodima američkih vlasti, pobegao iz SAD svega nekoliko nedelja pre početka suđenja. Istražitelji tvrde da je prethodno skinuo GPS nanogicu koju je nosio po nalogu suda, a zatim preko Kanade otputovao u Evropu.

Prema krivičnoj prijavi, Gili je 3. maja stigao na aerodrom Malpenza u Milanu, gde je pokušao da uđe u zemlju sa falsifikovanim belgijskim pasošem i dokumentima na ime „Ležun Žan Lik Olivije“. Italijanska granična policija posumnjala je u isprave i privela ga, nakon čega je otkrio svoj pravi identitet i priznao da u SAD čeka suđenje za ubistvo supruge.

Na saslušanju održanom u Torinu zatražio je politički azil, tvrdeći da je nevin i da više nema poverenja u američko pravosuđe. Kako prenose italijanski mediji, rekao je da je iz SAD pobegao isključivo zato što strahuje da bi u Teksasu mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu.

Protiv Gilija je optužnica podignuta nakon smrti njegove supruge Kriste, koja je u oktobru 2024. godine pronađena bez svesti u njihovoj kući u Hjustonu. Hitna pomoć ju je prevezla u bolnicu, ali je ubrzo preminula. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti bio pritisak na vrat i gornji deo leđa, nakon čega je izdat nalog za njegovo hapšenje.

Sud u Italiji potvrdio je zakonitost njegovog hapšenja i odredio mu pritvor do eventualnog zahteva Sjedinjenih Američkih Država za izručenje. Za sada nije poznato da li će američko tužilaštvo tražiti smrtnu kaznu niti kada će zvanično biti pokrenut postupak ekstradicije. Italijanski zakon, međutim, ne dozvoljava izručenje osobama kojima u drugoj državi preti smrtna kazna, zbog čega bi ceo postupak mogao da potraje.

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