Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Leskovcu i Republičkom veterinarskom inspekcijom, uhapsili su I. M. (54) i M. S. (58), zbog sumnje da su izvršili krivična dela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe.

Uhapšeni se sumnjiče da su, kao saizvršioci, koristili i upravljali objektom hladnjače u selu Karađorđevac, koji nije bio upisan u Registar odobrenih objekata za promet i skladištenje hrane životinjskog porekla.

U tom objektu, kako se sumnja, skladišteno je ukupno 3.287,5 kilograma hrane životinjskog porekla bez propisane dokumentacije o poreklu i sledljivosti, deklaracija, kao i bez dokaza o veterinarsko-sanitarnom pregledu.

Republička veterinarska inspekcija proglasila je ovu hranu nebezbednom za ishranu ljudi, zabranila njeno stavljanje u promet i naložila njeno uništenje.

Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom tužilaštvu.