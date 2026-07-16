U Srbiji će u četvrtak, 16. jula biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano, dok je posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, severozapadni vetar, a temperatura će biti od 15 do 35 stepeni.

U Beogradu će veći deo dana biti pretežno sunčano i toplo, dok se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje izolovana pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najviša dnevna temperatura do 33 stepena.

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