Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 17.15 časova, na izlazu iz Srbije teretna vozila se na graničnim prelazima zadržavaju od dva do četiri sata.

Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje, zadržavanje za teretna motorna vozila iznosi dva sata, kao i na prelazima Bezdan i Gradina. Na graničnom prelazu Kelebija, takođe na izlazu, teretna motorna vozila čekaju tri sata, saopšteno je iz JP "Putevi Srbije".

Na graničnim prelazima Batrovci, Šid i Sremska Rača, na izlazu iz zemlje, teretna motorna vozila zadržavaju se četiri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.