Neobičan prizor sa plaže u Pržnu u Crnoj Gori privukao je pažnju korisnika društvenih mreža nakon što ga je objavila popularna Instagram stranica Podgorički vremeplov, koja redovno deli zanimljive snimke iz Crne Gore.

Na snimku se vidi kako je jedan kupač, umesto uobičajenog peškira, na plažu doneo tepih i njime zauzeo mesto uz more.

Ovakav potez izazvao je brojne reakcije i komentare korisnika, koji su prizor ocenili kao jedan od najneobičnijih načina "rezervacije" mesta na plaži.

"Ovaj će dogodine na nekoj plaži postaviti laminat", samo je jedan od komentara ispod pomenutog videa.

"Aladin stigao u Pržno", našalio se drugi korisnik.

Praksa ostavljanja peškira, prostirki ili drugih predmeta kako bi se unapred sačuvalo mesto na plaži već godinama izaziva polemike među turistima, posebno tokom letnje sezone.

Ipak, tepih umesto peškira retko se viđa, pa je upravo zbog toga ovaj snimak brzo privukao pažnju na društvenim mrežama.

Da li je u pitanju praktično rešenje, šala ili pokušaj da se obezbedi što veći komfor na plaži, nije poznato.