Ipak, pre nego što je počela gradnja prve hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima 1895. godine, Teslino otkriće bilo je uspešno primnjeno 1893. godine, kada je osvetljen grad Čikago za potrebe velike Ekspo izložbe i predstavljena inovacija koja je presudno uticala na današnji svet.

Na Ekspo izložbi "World's Columbian Exposition" u Čikagu upaljeno je više od 100.000 električnih sijalica i posetioci su prvi put mogli da vide ulice, paviljone, fontane i druge objekte obasjane svetlošću na struju.

Ekipa Tanjuga posetila je Nijagarine vodopade i "Source of light" odakle je prvi put 1986. godine na jednostavan način i bez gubitaka preneta prva naizmenična struja proizvedena iz vodnih resursa do susednog Bafala koji je udaljen oko 35 kilometara.

Zbog toga je 2006. godine na Nijagarinim vodopadima u Kanadi otkriven spomenik Nikoli Tesli koji stoji na motoru naizimenične struje, okrenut ka vodopadima.

Ipak, turisti koji posećuju Nijagarine vodopade nisu dovoljno upoznati sa tim da je upravo srpski naučnik Nikola Tesla na tom mestu primenio veliki izum i osvetlio svet, a mnogi Amerikanci njegovo prezime nažalost vezuju samo za ime električnog automobila.

Spomenik Nikole Tesla nalazi se na jednom od najboljih mesta odakle se vidi veličanstvena panorama Nijagarinih vodopada, gde veliki broj turista i posetilaca uživa u pogledu koji oduzima dah.

Ipak u "trci" da se uhvati što bolji kadar i zabeleži nezaboravna uspomena i moć prirode, retko ko obrati pažnju na spomenik velikog naučnika i zastane, iako mnogi u rukama drže mobilne telefone prikačene na eksterne baterije sa strujom, koja je prethodno punjačem pretvorena iz naizmenične (AC) u jednosmernu struju (DC).

Ove godine biće održan četvrti Nikola Tesla fest koji će početi 10. jula, kada se obeležava dan rođenja velikog naučnika, kako bi se ponovo promovisao značaj i nasleđe velikog naučnika.

Srbija je zahvaljujući Tesli i tom festivalu jedina zemlja na svetu koja može tri puta u toku godine da ima obasjane Nijagarine vodopade u bojama svoje zastave, dok druge zemlje mogu samo jednom godišnje na dan svog nacionalnog praznika.

Za obilazak brodom tri vodopada na reci Nijagari, od kojih su dva sa američke strane - dužine oko 320 metara i dvadesetak metara, kao i kanadskog od skoro 800 metara u obliku potkovice, sa visinom pada do 55 metara, potrebno je za grupnu kartu izdvojiti oko 40 kanadskih dolara ili tridesetak američkih dolara.

Reka povezuje jezero Iri i Ontario i prirodna je granica između SAD (države Njujork) i Kanade (pokrajine Ontario), a vodopade dnevno poseti i više od 50.000 ljudi, koji dobijaju besplatno kabanice kako na brodu u blizini vodopadima ne bi bili potpuno mokri.

Izvršni direktor Komisije za parkove Nijagare Dejvid Adams je rekao za Tanjug u hidroelektrani muzejskog tipa koja je nedavno prestala da radi i posvećena pronalascima Nikole Tesle da je to bila prva hidroelektrana izgrađena na kanadskoj strani reke, koja je potpuno rekonstruisana u julu 2021. godine.

"Zatim smo otvorili tunel, podzemno iskustvo, u julu 2022. godine, kako bismo ispričali priču o proizvodnji hidroelektrične energije, ali i ispričali priču o preduzetnicima i pronalazačima koji su bili deo ove elektrane, poput Nikole Tesle. Devet Teslinih patenata je korišćeno u stvaranju elektrane", rekao je Adams.

Naveo je da su na prelazu iz 19. u 20. vek tri elektrane izgrađene na kanadskoj strani reke Nijagare i da je elektrana koju smo posetili bila prva, izgrađena između 1901. i 1905. godine i takođe radila najduže, od 1905. do 2006. godine.

"Ova energija je zaista dovela do velike proizvodnje struje u oblasti južnog Ontarija i zapadnog Njujorka. Dovela je do rasta stanovništva, dovela je do velike imigracije koja je došla u to područje ne samo da radi na elektranama već i da zatim radi u industrijskim postrojenjima koja su nastala", rekao je Adams navodeći da je tako počela moderna elektrifikacija.

Prvu izgrađenu elektranu sa kanadske strane Nijagarinih vodopada, koji su jedan od najvećih svetskih prirodnih fenomena i istorijska kolevka moderne elektroenergetike, poseti godišnje, kako kaže, oko 350.000 posetilaca.

"Teslini izumi su ključni deo onoga što je dovelo do stvaranja tri elektrane, a to su takođe elektrane na njujorškoj strani reke Nijagare. Dakle, njegovi patenti, koji su svi zasnovani na naizmeničnoj struji, doveli su do mogućnosti izvoza energije iz ovih elektrana do industrijalizacije u ovom delu Severne Amerike. Prošle godine smo imali veliku sreću da dočekamo putujuću izložbu Teslinog muzeja u Beogradu. Na južnom kraju ove elektrane, više od šest meseci smo imali tu specijalnu izložbu. Bilo je divno predstaviti njegove izume i više govoriti o Tesli", naveo je Adams.

Savetnik za Ekspo 2027 Dušan Borovčanin je rekao da su Nijagarini vodopadi, Nikola Tesla i Ekspo povezan pripremama za veliku izložbu u Čikagu 1893. kada su organizatori želeli da za jedan od najvećih događaja u istoriji tog vremena, pokažu čitavom svetu veliku industrijsku moć.

Podseća da se to dešavalo u periodu kada je postojao takozvani "rat struja", jednosmerne i naizmenične odnosno između struje Nikole Tesle i Tomasa Edisona.

"Pošto su organizatori Ekspa tada pripremali tender ko će osvetliti izložbu u Čikagu, svi su pretpostavljali da će to biti General Electric koji je sarađivao sa Tomasom Edisonom. Međutim, zahvaljujući i novom modernom pristupu i jeftinijoj tehnologiji i činjenici da se Tesla odrekao svojih rojaltija - prihoda, Vestinghaus je dobio taj ugovor za veliku izložbu u Čikagu. Čitavom svetu pokazao je da je struja bezbedna, da je to jako inovativno, i prosto ljudi su bili impresionirani", rekao je Borovčanin Tanjugu.

Čim je Vestinghaus dobio taj ugovor, kaže, dobili su i ugovor za izgradnju elektrane na Nijagarinim vodopadima.

"Tako da zahvaljujući Nikoli Tesli i Ekspu u Čikagu, mi danas i koristimo naizmeničnu struju, nalazimo se ovde gde je Vestinghaus, odnosno Nikola Tesla, implementirao svoje patente i na taj način povezao i Kanadu i Ekspo Nijagarine vodopade i Srbiju", naglasio je Borovčanin.

Na pitanje da li bi u tom smislu i Ekspo 2027 u Beoradu mogao da napravi iskorak u predstavljanju inovacija, Borovčanin kaže da se tome nada i ističe da su velike izložbe od njihovog početka 1851. služile tome.

"Dakle iako su to centralna mesta okupljanja za sve države sveta, za sve naučnike i za javnost, siguran sam da one služe kao trenutak u vremenu da se prikažu najveća dostignuća. Šta će tačno biti najveća dostignuća, kao što mi danas ovde stojimo 130 godina od momenta kada je to prvi put prikazano svetu, tako sam siguran da je u ovom trenutku teško predvideti šta će tačno ostati i koliki će uticaj imati na čovečanstvo. Ali sigurno je da možemo da očekujemo da će neki naš ili drugi svetski naučnik predstaviti neku inovaciju koja će promeniti svet", rekao je Borovčanin.

Direktor Nikola Tesla festivala u Nijagari i osnivač Srpske škole "Nikola Tesla" Borislav Živković rekao je Tanjugu na Teslinom trgu (Tesla Plaza) da je spomenik na Nijagarinim vodopadima postavljen pre 20 godina, a da je 2019. godine to područje proglašeno Trgom Nikole Tesle na njihovu inicijativu.

"Spomenik se nalazi, kao što vidite, na jednom od najlepših mesta na Nijagari, sa pogledom na Nijagarine vodopade, zato što je pre 130 godina uzvodno sa leve strane, na američkoj strani, 1896. godine puštena u rad prva hidrocentrala po Teslinim principima. Od 13 patenata, devet je bilo Teslinih i nakon te hidrocentrale 1896. izgrađene su još tri hidrocentrale sa kanadske strane i jedna sa američke dole niže. Tako da sama istorija kreće od 1896. i Niagara Parks Power Station koju ste videli je 1901. počela da se gradi i 1905. puštena u rad", rekao je on.

Kako kaže, Trg Nikole Tesle je veoma važno mesto zato što su tu započeli i manifestaciju Dan Nikole Tesle 2010. godine koju održavaju već 16 godina.

"Pre četiri godine je prerasla u festival gde smo se pomerili sa ovog mesta zbog malog prostora u Queen Victoria Park, tako da u čast Nikole Tesle svake druge nedelje u julu festival Nikole Tesle se održava ovde na Nijagari, a vodopadi su u čast njegovog rođendana i festivala obojeni u boje srpske zastave", rekao je Živković.

Na pitanje koliko posetioci Nijagarinih vodopada znaju da je u stvari Nikola Tesla zaslužan za modernu elektrifikaciju, Živković je rekao da je veliki problem što Nikola Tesla nije deo obrazovnog sistema Amerike i Kanade.

"Mi pokušavamo da skrenemo pažnju i obaveštavajući ministarstvo, pozivajući ministra za obrazovanje na festival, pokušavamo da se ta velika nepravda prema Nikoli Tesli u Severnoj Americi ispravi, jer sve o ono što je ostavio svima nama, pogotovo ovde na ovom američkom kontinentu, mlade generacije ne uče. I sam ovaj spomenik ovde predstavlja mnogo, ali mnogo ljudi dođe ovde i ne zna ko je Nikola Tesla. Par informacija stoji ovde. Upravo ova hidrocentrala Niagara Parks Power Station, naš festival i druge aktivnosti koje radimo, skreću pažnju na Nikolu Teslu", rekao je Živković.

Kaže da nažalost mnogi Teslino ime u Severnoj Americi povezuju sa autoindustrijom i električnim automobilima i da se zato trude da isprave tu nepravdu, kao i da očekuju dodatnu podršku kako imali što više aktivnosti i manifestacija.

"Imamo podršku i Niagara Parks komisije, imamo podršku grada Nijagare koji nam stvarno izlazi u susret i iskreno se nadam da ćemo tu nepravdu ispraviti i da će jednoga dana, ako Bog da, Nijagara postati pravi Tesla grad", istakao je Živković.

Prema njegovim rečima, svaka zemlja ima mogućnost da se jednom godišnje na dan državnosti vodopadi obasjaju bojama njihove zastave.

"Međutim, mi imamo tu čast da zahvaljujući Nikoli Tesli, nakon Dana državnosti, kada su vodopadi obojeni u boje srpske zastave na inicijativu naše ambasade, podnesemo svake godine zahtev i da zahvaljujući Nikoli Tesli i za njegov rođendan i za drugi dan Dan festivala vodopadi budu obojeni bojama srpske zastave. Takođe i ove godine, 10. jula, kada se slavi 170 godina rođenja Nikole Tesle, i 11. jula, kada je naš festival, vodopadi i američki i kanadski biće u bojama srpske zastave", rekao je Živković.

Profesorka srpskog jezika i književnosti Jovana Potić Jurić, iz organizacije Teslinog festivala, kaže da će ove godine festival zapravo biti proslava 170. rođendana Nikole Tesle, koji će početi 10. jula i trajati tri dana, do 12. jula, ispred hidrocentrale muzeja Nikole Tesle.

"Tog dana biće organizovane razne aktivnosti na temu nauke, inovacija i inspiracije. I poslednjeg dana, 12. jula, na zatvaranju Tesla festivala ove godine biće Tesla Gala Night, što će biti posebno veče sa glavnom zvezdom, violinistom Stefanom Milenkovićem", rekla je ona Tanjugu.

Dodala je da će učestvovati i drugi umestnici i gosti iz Srbije, kao i da će biti izvedena predstava "Iskra".

"To je monodrama koja se već održava širom Evrope, a kod nas će imati svoju premijeru na američkom kontinentu", rekla je Potić Jurić i dodala da će ove godine poseban partner i sponzor biti srpska nacionalna avio-kompanija Er Srbija, koja je 23. maja uvela prvi direktan let na liniji Beograd-Toronto, posle 34 godine.

Posetioci u hidrocentrali u Nijagara parku mogu da se upoznaju sa istorijatom i patentima Nikole Tesle, što najviše i privlači njihovu pažnju.

Simon Krol, koji je iz Poljske došao da poseti familiju u Kanadi, kaže da je su Nijagarini vodopadi veoma lepi i impresivni.

"Znam da je Tesla bio neka vrsta pronalazača i da je nešto uradio sa elektricitetom, ali nisam siguran šta tačno. Znam da je on srpski naučnik sa Balkana koji je bio konkurent Edisonu ili da je Edison ukrao neke njegove ideje", rekao je Krol na pitanje šta zna o Nikoli Tesli.

Suzan Frum iz Toronta kaže da je već posećivala Nijagarine vodopade ali da je prvi put posetila hidroelektranu kako bi se upoznala sa nasleđem Nikole Tesle.

"Sama elektrana je veoma zanimljiva. Znate, to je veliki deo istorije i kanadskog razvoja, tako da je fascinantno videti kako se to dogodilo. Nijagarini vodopadi su uvek lepi, a danas imamo i lepo vreme za posetu", rekla je ona.

Rekla je da je Tesla veoma poznat pronalazač i da postoji popularna kanadska televizijska serija pod nazivom Merdokove misterije, gde je zvezda serije pronalazač.

"I Nikola Tesla često dolazi i pomaže u rešavanju problema, kao heroj koji dolazi i pomaže Kanadi", rekla je ona.

Jedna Amerikanka nam je rekla da je čula za Teslu i da je reč o imenu električnog automobila, kao i da se nada da će tokom posete saznati nešto više o tome.

Spomenik Nikoli Tesli, rad kanadskog vajara Lesa Drajsdela, u Nacionalnom parku "Nijagarini vodopadi" podigla je, na oko 200 metara od vodopada, Crkvena opština "Svetog Đorđa" u Kanadi u saradnji sa srpskom zajednicom, Vladom Kanade i Vladom Srbije.

Skulptura predstavlja Teslu koji stoji na asinhronom motoru, u prirodnoj veličini kada je imao 39 godina, zagledan u Nijagarine vodopade i budućnost.



