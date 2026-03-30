Jovana Jeremić je na putu do Beča, gde je pratila svog partnera na bokserski meč, često objavljivala fotografije na kojima je Nikola Tesla. Njena opčinjenost naučnikom tek sada je dobila objašnjenje, a voditeljka tvrdi da je misteriozno povezana sa njim.

Na svom Instagram profilu Jovana je objavila snimak specijalne pošiljke iz Amerike koja ju je ostavila bez daha. U pitanju su unikatne marame i kravata sa likom Nikole Tesle.

Ove komade dizajnirala je Roksanda Ilinčić, naša svetski priznata modna kreatorka čije kreacije nose najveće holivudske zvezde i članovi kraljevske porodice.

Kako je voditeljka objasnila, do ovog poklona došlo je pravom igrom sudbine. Unikatni primerci su do nje stigli preko profesorke koju je Jovana sasvim slučajno srela na aerodromu tokom putovanja za Beč.

"Tesla me posećuje"

Ipak, ono što je najviše zapanjilo njene pratioce jeste poruka koju je Jeremićeva dodala uz ovaj modni detalj. Voditeljka, koja inače često ističe važnost energije i frekvencija, priznala je da sa Teslom oseća izuzetno duboku povezanost.

- Sa ponosom ću nositi ove komade u Jutru. Lik i delo Nikole Tesle me prati ceo život. Nemam još uvek odgovor na pitanje zašto. Pokazaće vreme koja je moja uloga u toj svevremenskoj energiji koju ovaj čovek i mrtav proizvodi i šta je isplanirao putem frekvencija za mene kada me stalno posećuje na mom putu života - napisala je ona između ostalog.

