Jaka konvektivna oblačnost koja na području juga Bačke i Srema uslovljava jake pljuskove sa grmljavinom, jakim vetrom, a ponegde i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada, ima tendenciju širenja i premeštanja ka Beogradu, severu Šumadije i jugu Banata, navodi se u hitnom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje je zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije, tokom prepodneva proširiće se i na ostale krajeve, navodi RHMZ.

Prema poslednjoj najavi, lokalno jaki konvektivni razvoji očekuju se na području Vojvodine i zapadne Srbije koji će od 8 časova uslovljavati intenzivne pljuskove sa grmljavinom, jak vetar u zoni pljuskova, a ponegde i kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Posle podne u Vojvodini suvo sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije, kao i u oblasti pljuskova povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura biće od 27 do 31 stepen.

Na području Beograda očekuje se promenljivo vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, u zoni pljuskova kratkotrajno jak. Najviša temperatura biće oko 29 stepeni.

Vreme narednih dana

U ponedeljak (13.07.) promenljivo - smenjivaće se sunčani intervali i oblačnost koja će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu.

U utorak i sredu (14 - 15.07.) pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 32 do 34 °C, a

u četvrtak i petak (16 - 17.07.) ponovo nestabilnije sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu.

Za vikend (18 - 19.07.) pretežno sunčano, a maksimalne temperature biće oko i malo iznad 35 °C.