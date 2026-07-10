Dok vi uživate na plaži i objavljujete fotografije sa letovanja, lopovi pažljivo prate znakove koji im govore da je stan ili kuća prazna. Stručnjaci upozoravaju da upravo nekoliko naizgled bezazlenih navika može biti dovoljan signal provalnicima da krenu u akciju.

Najčešće nisu u pitanju organizovane bande koje danima prate jednu kuću, već oportunisti koji traže najlakšu metu. Zato se bezbednost doma ne završava zaključavanjem vrata kada krenete na odmor.

Prepuno sanduče i spuštene roletne odmah bude sumnju

Jedan od najočiglednijih znakova da nikoga nema kod kuće jeste prepuno poštansko sanduče. Ni paketi ostavljeni ispred vrata nisu ništa bolji signal.

Ako su roletne spuštene danima, uveče se ne pali nijedno svetlo, a dvorište izgleda potpuno isto iz dana u dan, provalnicima je lako da zaključe da je kuća prazna.

Zato stručnjaci savetuju da zamolite komšiju, prijatelja ili člana porodice da povremeno obiđe kuću, isprazni sanduče, pomeri roletne i proveri da li je sve u redu.

Fotografije sa plaže mogu da sačekaju

Koliko god vam se dopalo mesto na kojem letujete, nije pametno da fotografije objavljujete u realnom vremenu, naročito ako vam je profil na društvenim mrežama javan.

Na taj način praktično svima stavljate do znanja da ste stotinama kilometara daleko od kuće. Mnogo je bezbednije da slike objavite kada se vratite ili da ograničite ko može da ih vidi.

Pre polaska proverite svaki prozor

Pre nego što zaključate kuću, obiđite sve prostorije. Posebnu pažnju obratite na balkonska vrata, podrum, garažu i prozore koje retko otvarate, jer upravo oni često ostanu otključani ili odškrinuti.

Laptopove, novac, ključeve, torbe i druge vredne stvari sklonite dalje od prozora kako ne bi bili vidljivi spolja.

Svetlo može da zavara lopove

Kuća u kojoj se svake večeri pali svetlo deluje kao da je neko unutra. Zato mnogi koriste tajmere ili pametne sijalice koje se automatski uključuju u određeno vreme.

Dodatnu zaštitu mogu da pruže reflektori sa senzorom pokreta koji osvetle prilaz čim se neko približi.

Nikako ne ostavljajte ključ ispod otirača

Koliko god vam se činilo da je to dobro skrovište, ispod otirača, saksije ili ukrasnog kamena prvo su mesta koja će provalnik proveriti.

Ako neko treba da obilazi kuću dok ste odsutni, ključ dajte osobi kojoj verujete.

Sklonite i merdevine iz dvorišta

Pre odlaska sklonite merdevine, baštenski alat i sve što može da posluži za lakši pristup prozorima ili terasi.

Alarmi, kamere i senzorska rasveta mogu da pomognu, ali neće mnogo značiti ako ste ostavili otvoren prozor ili ključ na "tajnom" mestu koje svi znaju.

Nekoliko minuta pripreme pre polaska na odmor može biti dovoljno da sačuvate svoj dom i vratite se sa letovanja bez neprijatnih iznenađenja.