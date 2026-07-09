Kreatorka sadržaja i somelijerka čaja Dži Čo pokazala je kako se pravi ledeni čaj.

Poseban način pripreme - hladno kuvanje

Čaj se nekoliko sati namače u hladnoj vodi.

Kada se čaj priprema na ovaj način, potrebno je vreme, ali rezultati ga čine vrednim.

„Hladno kuvanje daje slađi, blaži čaj, jer se tanini, koji čine čaj gorkim, ne izlučuju iz čaja u hladnoj vodi kao što se izlučuju u vrućoj vodi“, objašnjava Čo na svom blogu. „To znači da više nema gorkog ledenog čaja!“ Nema vruće vode takođe znači manje znojenja leti.

Obratite pažnju na vrstu čaja

Mnoge vrste čajeva mogu se napraviti metodom hladnog kuvanja, ali različitim čajevima će biti potrebno različito vreme.

Prema Čo, „crni čaj, ulong čaj i biljni čajevi su najlakši za kuvanje jer ih je teže pokvariti i trebalo bi da se hladno kuvaju 12 sati

“ Zeleni čaj, s druge strane, je teži, ali ne i nemoguć za hladno kuvanje. Koju god vrstu čaja da izaberete, možete ga hladno kuvati. Možete da koristite čaj od rastresitih listova ili kesice čaja", objasnila je Ćo.

Za jednu porciju koristite 1 1/2 kašičice čaja od rastresitih listova ili 1 kesicu čaja.

Savršen recept za ledeni čaj

Kada izaberete čaj, treba da dodate jednu vrstu voća, jedan citrus i jednu biljku. Čo u svom videu pokazuje kako pravi crni čaj od jagode, limuna i bosiljka, ali to je samo jedna varijacija na temu.



Dakle,stavite čaj, voće, citruse i bilje u bokal ili drugu staklenu posudu.

Prelijte vodom i stavite u frižider na 12 do 24 sata.

Procedite čvrste sastojke ako koristite čaj od rastresitih listova ili izvadite kesicu čaja i ostale sastojke ako koristite kesice čaja.

Hladno kuvani čaj može se čuvati u frižideru tri dana.

Ledeni čaj može biti pogodak ili promašaj u zavisnosti od toga gde ga naručite ili kako ga napravite. Ali uz ovu metodu, vaš ledeni čaj će uvek biti hladan, ukusan i nikada više nećete morati da kuvate vodu leti, piše Yahoo.