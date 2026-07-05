I danas je bilo veoma vetrovito, na severu i istoku Srbije uz veoma jak severozapadni vetar, naročito u Vojvodini, u Pomoravlju i u Negotinskoj Krajini.

Do kraja dana na zapadu Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u Podrinju i u Kolubarskom okrugu.

Na ovom području Srbije već ima pljuskova, koji su ponegde praćeni i grmljavinom.

Na području Beograda i u drugim predelima Srbije ostaće suvo.

Vetar će do kraja dana biti u postepenom slabljenju.

U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u severnim, zapadnim i jugozapadnim delovima, potom i u centralnim.

Narednih dana promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se toplo, ali bez većih vrućina.

Duvaće slab do umeren severozaapdni vetar, na istoku Srbije i dalje jak. Jutarnja temperatura od 10 do 20°C, maksimalna dnevna od 27 do 31°C, u Beogradu do 29°C.