Jovana Tomić Matora trenutno boravi u aktuelnom rijalitiju, u koju je ušla zajedno sa devojkom Draganom Stojančević, a njihova romansa započela je još u prethodnoj sezoni pomenutog projekta.

Ljubavni život bivše rijaliti zvezde pun je uspona i padova, a nedavno je progovorila i o emotivnim vezama koje su se odigrale van kamera i to ni manje ni više nego sa poznatim pevačicama.

- Nikada me nisu uhvatili. Jedini razgovor koji sam imala jeste kada sam bila sa udatom pevačicom, došao je njen muž i mogu vam reći bilo mi je gore nego na informativnom razgovoru. Čula sam da je ta pevačica preminula - ispričala je Matora nedavno za Skandal.

Potom se osvrnula i na ljubavi koje su ostale neosvojena tvrđava. Udvarala se Aleksandri Mladenović , ali i Eleni Kitić .

- Sa Sandrom Rešić sam se ljubila, ali nije bilo ništa više. Bila sam sa pevačicama, ali sa njom ne - priznala je Tomićeva.

Potukla se sa pevačicom

- Jednom sam devojci, koja je poznata, udarila šamar pred njenom majkom. Bile smo zajedno u kafani, pevač joj je prilazio i i muvao je, dok je ona tvrdila da je gej. Tu sam izljubomorisala. Meni je kratak fitilj, pa sam joj udarila šamar pred majkom. Kajem se zbog toga... Dobijala sam i ja batine od devojke s kojom sam u vezi, uglavnom zbog gluposti. Svađalica sam, budim bes u ljudima i onda to kulminira tučom - otkrila je svojevremeno Matora za Informer.

