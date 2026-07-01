U narednih sat vremena na području Pčinjskog i Jablaničkog okruga lokalno obilni plјuskovi sa grmlјavinom uz kratkotrajnu pojavu grada, navedeno je na sajtu RHMZ-a.

Prethodno je RHMZ izdao upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode za danas i za sutra.

Kako je navedeno, danas i sutra biće promenlјivo i nestabilno sa plјuskovima i grmlјavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar.

Izdato je upozorenje i za područje Beograda na lokalno obilnije plјuskove sa grmlјavinom danas i sutra. Na teritoriji cele zemlje proglašen je narandžasti meteoalarm.

Vreme narednih dana

Danas malo svežije ali još uvek toplo sa najvišom temperaturom od 31 do 35 S, a zatim se očekuje osetan pad temperature pa će od četvrtka najviša dnevna temperatura biti ispod 30 °S.

Danas i sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde i vremenskim nepogodama (veća količina padavina za kratko vreme, jak i olujni vetar i grad).

U petak na severu i zapadu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom.

Od subote pretežno sunčano.

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