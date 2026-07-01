Kompanija „Dunav osiguranje“ nastavlja da unapređuje svoje digitalne usluge, omogućavajući osiguranicima da važne polise ugovore brzo, jednostavno i bez odlaska u poslovnicu. Od 1. juna, polisa osiguranja doma „čuvar kuće“ dostupna je i onlajn, uz dodatnu pogodnost od 10 odsto popusta prilikom elektronskog ugovaranja.

„Dom je mesto u kojem stvaramo uspomene, gradimo osećaj sigurnosti i čuvamo ono što nam je najvrednije. Upravo zato polisa ’čuvar kuće’ pruža sveobuhvatnu zaštitu od brojnih rizika koji mogu ugroziti imovinu i izazvati značajne finansijske troškove od požara, udara groma, oluje, grada i eksplozije, do izlivanja vode iz instalacija, provalne krađe, razbojništva, loma stakla i drugih nepredviđenih događaja“, istakao je Ljubomir Zec, direktor Sektora interne i eksterne prodaje u Kompaniji „Dunav osiguranje“.

On je dodao da se posebna vrednost polise „čuvar kuće“ ogleda u mogućnosti proširenja zaštite.

„Našim osiguranicima na raspolaganju su i dodatna pokrića za zemljotres, poplave i bujice, kao i zaštita od rizika poput pada drveta, pritiska snega, dima, vandalizma i šteta izazvanih atmosferskim vodama. U ponudi su i osiguranje od opšte odgovornosti, kao i osiguranje članova domaćinstva od posledica nezgode. Nastojimo da klijentima omogućimo da na jednom mestu pronađu zaštitu prilagođenu svojim potrebama i da svoj dom obezbede na način koji im pruža dodatnu sigurnost i bezbrižnost.“

Prema njegovim rečima mogućnost onlajn ugovaranja uvedena je uoči letnje sezone, kada je osećaj sigurnosti naročito važan, a saznanje da je dom zaštićen omogućava mirnije i bezbrižnije odsustvo.

„Digitalizacija predstavlja jedan od važnih pravaca razvoja ’Dunav osiguranja’ i deo je našeg kontinuiranog ulaganja u unapređenje korisničkog iskustva. Nakon onlajn ugovaranja pomoći na putu, putnog i kasko sudar osiguranja, omogućili smo da se i polisa osiguranja doma ’čuvar kuće’ zaključi jednostavno, putem našeg sajta, u vreme i na mestu koje klijentu najviše odgovara. Na taj način želimo da osiguranje učinimo dostupnijim i prilagodimo ga savremenom načinu života“, izjavio je Zec.

On je istakao da kompanija, pored razvoja digitalnih servisa, posebnu pažnju posvećuje kvalitetu osiguravajućeg pokrića i efikasnom rešavanju odštetnih zahteva.

„Iako ne možemo da sprečimo nepredviđene događaje, možemo da pružimo pouzdanu zaštitu i pomognemo da se njihove finansijske posledice svedu na minimum. Naš cilj je da budemo više od osiguravača – partner koji klijentima pruža sigurnost i poverenje“, rekao je Zec.

On je istakao da se fleksibilnost proizvoda „čuvar kuće“ ogleda i u mogućnosti prilagođavanja visine premije. „Premija zavisi od vrednosti imovine, površine stambenog objekta i obima pokrića koje klijent izabere.“

Pravovremeno osiguranje može doprineti većoj sigurnosti i bezbrižnosti vlasnika domova, pogotovo tokom dužih odsustava. Više informacija o polisi „čuvar kuće“ dostupno je na sajtu kompanije, kao i posredstvom Kontakt centra Kompanije na broj telefona: 0800 386 286.