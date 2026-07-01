Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas u 14.45 časova novu meteorološku najavu i upozorio da se u naredna dva sata u pojedinim delovima Srbije očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Prema najnovijoj prognozi, u pojedinim delovima Beograda, u Sremu i zapadnoj Srbiji moguća je kratkotrajna i slaba kiša.

Na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije očekuju se lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Od sutra nestabilno, moguće i nepogode

RHMZ navodi da će danas biti nešto svežije, ali i dalje toplo, uz maksimalne temperature od 31 do 35 stepeni.

Od četvrtka stiže osetnije osveženje, pa će najviša dnevna temperatura u većini mesta biti ispod 30 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju da će danas i sutra vreme biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Ponegde su moguće i vremenske nepogode, praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, kao i gradom.

Evo kada stiže stabilizacija vremena

Prema prognozi RHMZ-a, u petak će na severu i zapadu Srbije biti suvo uz sunčane intervale, dok se u ostalim krajevima i dalje očekuju povremena kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Od subote se očekuje pretežno sunčano i stabilnije vreme.