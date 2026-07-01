Naime, na jednoj popularnoj Instagram stranici objavljena je fotografija uličnog toplomera iz mesta Žabalj, na kojem stoji frapantna brojka - čak 49 stepeni Celzijusa!

Iako je subjektivni osećaj na asfaltu definitivno tropski, ovakve brojke treba uzeti sa rezervom.

Javni displeji i ulični termometri često su direktno izloženi sunčevom zračenju, a njihovo metalno kućište se ekstremno zagreva. Zbog toga oni uglavnom ne mere stvarnu temperaturu vazduha u hladu, već temperaturu usijanog metala i asfalta koji ih okružuje.