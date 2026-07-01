Pravim ljubiteljima i poznavaocima ovog napitka nije nimalo svejedno koju kafu „povezu“ sa sobom.

Za takve vozače, ljubitelje kafe, imamo sjajnu vest! Na odabranim benzinskim stanicama kompanije NIS sada možete pronaći novi blend kafe - 100% arabika.

U pitanju je kafa nežnijeg ukusa i bogate arome, koja svaki predah pretvara u užitak. Zrno arabike može da razvije neverovatne note - od čokolade i orašastih plodova, pa sve do egzotičnog cveća, citrusnog voća i bobičastog voća.

Dobro poznatoj Drive Cafe mešavini, koja sadrži 80% arabike i 20% robuste, sada se pridružila i 100% arabika koja sadrži znatno više prirodnih šećera i masti, što joj daje prepoznatljiv, gladak i slatkast profil. Kao najzastupljenija vrsta kafe na svetu, poznata po blagom, uravnoteženom ukusu, odlikuje se i složenijim voćnim i cvetnim notama, bez obzira da li je u pitanju espresso, kapućino, latte ili neki drug tip napitka. Zrna arabike prirodno sadrže i manje kofeina u odnosu na robustu.

Na odabranim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama čeka vas omiljena kafa, beskompromisnog kvaliteta, a sada možete čak da birate i blend! Klik na kafe-aparatu i već je u vašim rukama!

Svratite u Drive Cafe, najveći coffee shop u Srbiji, izaberite svoj blend i prepustite se čulnom putovanju kroz najlepše kafene arome!