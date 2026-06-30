Utakmica je na programu je u ponedeljak, 6. jula, u 20.00 sati u dvorani ”Aleksandar Nikolić” u Beogradu.

Ulaznice se prodaju preko našeg partnera Ticket Vision d.o.o. – on lajn, i na svim prodajnim mestima Ticket Vision, koja možete da vidite OVDE .

Ulaznice mogu da se kupe po cenama:

VIP tribina: 2.500 dinara.

Prva kategorija: 2.000 dinara.

Tribine (nenumerisano): 1.000 dinara.

Parter: 1.500 dinara.

Počasna mesta pored terena prvi red: 10.000 dinara.

Počasna mesta pored terena drugi red: 8.000 dinara.

Počasna mesta treći red: 6.000 dinara.

Počasna mesta bočna strana prvi red: 9.000 dinara.

Počasna mesta bočna strana drugi red: 7.000 dinara.