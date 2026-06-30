Vojvodina je trenutno najtopliji deo države, a gradovi koji su već probili granicu od 40 stepeni su Zrenjanin i Kikinda.

Jedan stepen manje je na Paliću, Somboru. Situacija je tek za nijansu podnošljivija u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu i u Sremskoj Mitrovici, kao i Beogradu, gde je u 14 časova izmereno 38 stepeni.

U Kragujevcu je trenutno 37 stepeni, kao i u Loznici, Valjevu, Velikom Gradištu, Negotinu, Kruševcu i Zaječaru.

Kada je reč o planinama, na Zlatiboru je 29 stepeni, a na Kopaoniku 23.

Upozorenja RHMZ

Podsetimo, RHMZ je izdao danas upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature koje će trajati do 2. jula. Za danas je prognozirana maksimalna temperatura od 36 do 40 stepeni.

Manji pad temperature očekuje se sutra, ali će i dalje biti veoma toplo vreme, od 32 do 35 stepeni, dok se od četvrtka u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30 stepeni.

U sredu se očekuje promena vremena, pa su krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima lokalno moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i gradom.

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