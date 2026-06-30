U razmaku od svega nekoliko dana, posetioci su imali priliku da vide dva retka prizora – mrkog medveda kako silazi na obalu Pivskog jezera i srnu koja bez oklevanja pliva ka drugoj strani jezera.

Medved mirno sišao do vode

Prvi prizor zabeležen je na obali Pivskog jezera, gde je mrki medved potpuno mirno prišao vodi kako bi se osvežio i utolio žeđ. Bez imalo straha ili žurbe, zadržao se uz obalu, pružajući retku priliku prisutnima da iz bezbedne udaljenosti posmatraju jednu od najimpresivnijih divljih životinja Balkana u njenom prirodnom staništu.

Srna iznenadila sve – zaplivala preko jezera

Nedugo nakon toga usledio je još neobičniji prizor. Jedna srna viđena je kako pliva preko Pivskog jezera, odlučno se krećući ka suprotnoj obali.

Posetioci i meštani uspeli su da zabeleže ovaj nesvakidašnji trenutak, koji pokazuje koliko su divlje životinje prilagodljive i snalažljive kada traže hranu, sigurniji teren ili beže od potencijalne opasnosti.

Piva potvrđuje zašto važi za jedno od najlepših prirodnih područja

Sa svojim dubokim kanjonima, gustim šumama, planinskim vrhovima i kristalno čistim jezerom, Park prirode Piva predstavlja jedno od najvrednijih prirodnih područja Crne Gore.

Upravo zbog očuvane prirode ovo područje je dom brojnim vrstama divljih životinja, a ovakvi prizori još jednom potvrđuju bogatstvo i raznovrsnost živog sveta koji ovde obitava.