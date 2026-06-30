Za jednim stolom, mlađi saradnik u marketingu „smišlja“ kampanju, ali ideja je nastala tri minuta ranije u susednom prozoru nekog AI modela. Preko puta, menadžer piše ocenu radnog učinka koju je AI agent već skicirao na osnovu beležaka sa sastanaka tokom cele godine. Prema nalazima izveštaja Microsoft 2026 Work Trend Index, pristup ovim alatima među radnicima porastao je za neverovatnih 50% samo tokom 2025. godine.

Dok direktori sede u salama za sastanke i raspravljaju o rizicima „halucinacija“ ili čekaju da se tehnološki teren stabilizuje, njihovi zaposleni su te alate već tiho uklopili u svakodnevni rad, često bez ijedne instrukcije od vrha kompanije. Tako je nastalo ono što istraživači nazivaju „paradoksom transformacije“: radnici su spremni i željni da prihvate veštačku inteligenciju, ali su upravo njihove organizacije glavno usko grlo za ostvarivanje stvarne vrednosti.

Ako ste vlasnik firme ili direktor koji čeka „savršen trenutak“ za uvođenje veštačke inteligencije, verovatno verujete da postupate savesno. Čekate da tehnologija sazri, da povraćaj ulaganja bude zagarantovan i da se pravna prašina slegne. Ali podaci iz analize koju je objavio Stanford HAI u svom AI Index izveštaju za 2026. godinu sugerišu da je takva strategija zapravo najnepromišljeniji poslovni potez koji jedan lider može da povuče u ovoj deceniji. Ne propuštate samo alat nego odlažete organizaciono učenje neophodno da biste preživeli novu eru konkurencije.

Veliko razvrstavanje je već počelo

Trenutno smo svedoci brutalnog ekonomskog razvrstavanja. Pojavio se oštar jaz u kojem izrazita manjina firmi ubira veliki deo koristi. Prema skorašnjim institucionalnim podacima iz PwC studije o AI performansama, svega 20% kompanija danas uzima 74% sve poslovne vrednosti koju veštačka inteligencija stvara. Te predvodničke firme („Frontier Firms“) nisu uspešne zato što su pronašle „savršen“ model koji niko drugi nema. Uspešne su zato što su se odvažile da izađu iz faze koju istraživači nazivaju „čistilišta pilot-projekata“ faze eksperimentisanja koja, kako navodi PwC, gotovo dve trećine njihovih konkurenata i dalje drži zarobljenima.

Greška koju većina lidera pravi jeste uverenje da čekaju da tehnologija sazri. U stvarnosti, oni dopuštaju da im se zastareli operativni modeli okamene. Dok podaci pokazuju da 37% kompanija koristi AI tek površno, da optimizuje postojeće procese, „pobednici“, onih 34% koji vide transformativni uticaj, iznova osmišljavaju ceo svoj poslovni model i iz temelja redefinišu ključne procese, navodi se u Deloitte-ovom izveštaju o stanju AI-ja u kompanijama.

Čekanje na „savršen trenutak“ polazi od pretpostavke da je AI tehnički alat tipa „uključi i radi“, nešto nalik migraciji na klaud ili uvođenju ERP sistema. Ako mu pristupite tako, u suštini pokušavate da ugradite mlazni motor u zaprežna kola. AI ne poštuje tradicionalne granice „radnog mesta“. On radi na nivou zadatka, a ne posla. Kada AI agent može samostalno da prođe kroz niz koraka, posao prestaje da bude fiksna uloga i postaje fluidni ekosistem veština i akcije.

Zabluda o „bezbednom“ napretku

Jedan od najraširenijih mitova u upravljačkim krugovima jeste da su firme koje pobeđuju sa AI-jem one koje su sačekale da rizik potpuno nestane. Podaci iz McKinsey Global Survey istraživanja za 2025. godinu govore suprotno.

Firme koje najviše postižu sa AI-jem zapravo se ranije od ostalih sreću sa ozbiljnim pitanjima - od zaštite intelektualne svojine do regulatorne usklađenosti. Ne zato što su nepromišljene, već zato što AI primenjuju tamo gde je zaista važno, u kritičnim delovima poslovanja. Razlika je u tome što one taj rizik ne trpe pasivno nego ga stavljaju pod kontrolu. Umesto da čekaju nepostojeće okruženje „bez rizika", grade sisteme u kojima podaci ostaju pod njihovom kontrolom, a svaki korak veštačke inteligencije može da se isprati i odbrani.

Zato upravljanje veštačkom inteligencijom ne prepuštaju tehničkim timovima kao puku prepreku usklađenosti, njime se bavi sam vrh kompanije. Organizacije u kojima rukovodstvo preuzima AI strategiju ostvaruju znatno veću vrednost od onih koje na to gledaju kao na IT projekat. Poenta nije ući nezaštićen, niti čekati po strani dok se ne stekne lažni osećaj potpune sigurnosti. Poenta je ući sa kontrolom, jer mesto za stolom, kada se budu pisala nova pravila vaše industrije, dobijaju oni koji su do tada već naučili da AI vode bezbedno.

Genije i „idiot savant"

Poslovna istorija je puna lidera koji su čekali da neka tehnologija dosegne plato stabilnosti pre nego što ulože. Međutim, sposobnosti veštačke inteligencije ne usporavaju, modeli sada nadmašuju i same testove napravljene da ih mere.

Ako čekate model koji je univerzalan, savršeno pouzdan i napreduje pravolinijski, čekaćete zauvek. Prednost pripada organizacijama koje su izgradile „mišićnu memoriju" za upravljanje, onima koji tačno znaju gde se model ponaša kao genije, a gde kao „idiot savant". To je organizaciona veština koja ne može da se kupi nego mora da se nauči kroz haotičan, postupan proces primene.

J-kriva i dug koji ne možete izbeći

Postoji još jedna, skrivena opasnost pristupa „čekaj pa vidi" a to je zaostajanje IT temelja. Veštačka inteligencija se trenutno širi brže nego što IT temelji većine kompanija mogu da se prilagode. Prema IBM-ovoj studiji tehnoloških lidera za 2026. godinu, AI se trenutno skalira brže nego što IT temelji većine kompanija mogu da se prilagode. Dok 42% organizacija veruje da je strateški spremno, one su značajno manje pripremljene u pogledu stvarne infrastrukture, upravljanja podacima i talenata.

To stvara ono što ekonomisti nazivaju „J-krivom" produktivnosti. Organizacije moraju prvo da apsorbuju „troškove učenja" i strukturni dug uvođenja AI-ja, pre nego što se eksponencijalni dobici pojave na poslednjoj liniji bilansa. Ako počnete danas, taj dug već otplaćujete. Ako sačekate tri godine, jaz u „zrelosti IT-ja" biće toliki da ni najbolja buduća tehnologija neće moći da se pokrene na vašim zastarelim sistemima.

Štaviše, na tržištu rada javlja se „pristrasnost prema senioritetu". AI sve više zamenjuje mlađe radnike znanja, dok seniorske uloge ostaju netaknute. U razvoju softvera, na primer, zaposlenost programera starosti od 22 do 25 godina pala je za skoro 20 posto za samo godinu dana, iako broj seniora raste. Odlažući uvođenje AI-ja, ne kočite samo rast svoje organizacije, potencijalno presecate i dotok talenata iz kojeg rastu vaši budući lideri, jer propuštate da već danas redefinišete početničke poslove.

Iznad efikasnosti: Partnerstvo čoveka i agenta

Većina organizacija, tačnije njih 80% prema podacima iz istraživanja, postavlja efikasnost kao primarni cilj uvođenja AI-ja. Ali McKinsey-jevo istraživanje ističe da kompanije koje beleže najznačajnije dobitke, one koje prijavljuju rast EBIT-a od 5% ili više, jesu one koje kao dodatne ključne ciljeve stavljaju rast i inovaciju.

Fokus isključivo na sečenje troškova stvara unutrašnji otpor i ograničava potencijal tehnologije. Prava transformacija nastaje kada se pomerite ka „hibridnoj inteligenciji“: partnerstvu u kojem zajednički učinak ljudi i samostalnih AI agenata premašuje ono što bi bilo koja strana postigla sama. To poravnava organizacionu strukturu i vraća radniku „agenciju“, omogućavajući mu da se posveti rasuđivanju, emocionalnoj inteligenciji i rešavanju složenih problema - veštinama koje ostaju isključivo ljudske.

Fizički svet takođe nije izuzet: Deloitte-ov izveštaj „Agentic enterprise 2028“ predviđa da će primena fizičkog AI-ja (robotika i autonomna vozila) dosegnuti 80% kompanija u naredne dve godine. Ako vam je strategija ograničena na čet-botove dok vaši konkurenti grade autonomne lance snabdevanja, vaš „savršen trenutak“ stići će tačno u času kada vam tržišni udeo ispari.

Promena perspektive

Poslovna istorija je posuta duhovima kompanija koje su čekale „pravi trenutak“ da prihvate internet ili prelazak na mobilne tehnologije. Ali prelazak na AI je brži, koncentrisaniji i dublje vezan za samu suštinsku jedinicu poslovne vrednosti: ljudsku inteligenciju.

Privid „savršenog tajminga“ prikriva trajno propadanje sposobnosti vaše organizacije da uči. Dok vi tehnologiju posmatrate iz daljine, vaši konkurenti greše, uče i u realnom vremenu iznova grade svoje operativne modele. Oni svoj „dug učenja“ plaćaju sada, dok je trošak još uvek podnošljiv.

Krajnja konkurentska prednost u ovoj deceniji nije konkretan AI model koji kupite. To je organizaciona fleksibilnost koju dokazujete time što odbijate da čekate pred vratima koja su odavno već provaljena. Vaši zaposleni već rade u budućnosti, jedino je pitanje da li ste spremni da ih tamo povedete, ili ćete ostati poslednji direktor koji čeka verziju sveta koja je već nestala. U deceniji veštačke inteligencije, najprofesionalniji rizik koji jedan lider može da preuzme nije rizik prebrzog kretanja, već izvesnost stajanja u mestu dok se pod ispod njega iznova projektuje.