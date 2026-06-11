Maturanti Tehničke škole u Zrenjaninu, sa smera „Rukovalac mašinama i uređajima za eksploataciju nafte i gasa“, polagali su danas praktični deo završnog ispita u modernom Trening centru kompanije NIS u Elemiru. Ovo je prvi put da se praktični ispit za ovaj obrazovni profil realizuje u prostorijama kompanije NIS, što predstavlja značajan korak u daljem unapređenju saradnje između kompanije i srednjoškolskih obrazovnih institucija, ali i povezivanju privrede i obrazovanja.



Učenici su polagali ispit u Trening centru koji verno prikazuje realne uslove rada na pripremi i otpremi nafte i gasa. Praktični deo ispita zasnovan je na radnim zadacima čija je svrha da se potvrdi da su učenici tokom školovanja stekli kompetencije predviđene standardom kvalifikacije i da su spremni za obavljanje poslova u okviru ovog zanimanja.



Radnu grupu za proveru znanja činili su profesori Tehničke škole Zrenjanin i stručnjaci iz kompanije NIS.

Bela Fodor, nastavnik rudarsko-geološke grupe predmeta u Tehničkoj školi u Zrenjaninu istakao je značaj saradnje škole i privrede.



„Saradnja sa kompanijom NIS od velikog je značaja za učenike i školu jer im omogućava sticanje višeg nivoa praktičnih znanja i bolju pripremljenost za rad u struci. Zahvaljujući uspešnoj saradnji, već godinama upisujemo nove generacije učenika zainteresovanih za ovaj obrazovni profil koji postoji više od deset godina, čime dodatno jačamo vezu između obrazovnog sistema i privrede. Učenici po završetku školovanja stiču znanja i veštine koje ih čine konkurentnijim na tržištu rada. Mnogi od njih upravo zbog mogućnosti zaposlenja i profesionalnog razvoja u NIS-u upisuju ovaj smer“, naveo je Fodor.



Stevan Zarić, vodeći instruktor tehničkih obuka u Trening centru NIS-a, koji je ujedno bio i član Komisije za polaganje praktičnog dela ispita, rekao je da je takav model obrazovanja značajan za jačanje baze kadrova u kompaniji.



„Reč je o jedinstvenom primeru saradnje privrede i obrazovanja koji kompaniji omogućava da aktivno učestvuje u oblikovanju budućih kadrova. Učenici već od prvog razreda stiču praktična znanja, upoznaju se sa radnom kulturom, pravilima i okruženjem u kojem će potencijalno raditi, što im omogućava lakše prilagođavanje radnim uslovima nakon zaposlenja. Po završetku školovanja oni dolaze kao obučen kadar spreman za uključivanje u proizvodne procese na radnom mestu operatera u proizvodnji nafte i gasa. Na taj način kompanija dobija stručno osposobljene radnike i skraćuje vreme potrebno za dodatnu obuku novozaposlenih koji dolaze iz drugih struka“, naveo je Zarić.



Da praktična nastava ima veliki značaj potvrđuju i sami učenici. Nikola Galović, učenik završnog razreda smera „Rukovalac mašinama i uređajima za eksploataciju nafte i gasa“, istakao je da mu praktična nastava omogućava sticanje novih znanja i priliku da u realnim uslovima primeni ono što je naučio u školi.



„Praktičan rad nam pomaže da povežemo teorijska znanja sa konkretnim situacijama na terenu. Upravo to iskustvo je od velikog značaja za naše buduće zanimanje i daje nam veću sigurnost kada budemo započeli rad u struci“, poručio je Galović.

Tehnička škola Zrenjanin je jedina obrazovna ustanova u Srbiji koja školuje kadrove za obrazovni profil „Rukovalac mašinama i uređajima za eksploataciju nafte i gasa“. Uspešna saradnja sa NIS-om traje već godinama kroz program „Energija znanja“. Kompanija je 2014. godine podržala akreditaciju ovog smera, a ujedno je renovirala i opremila specijalizovanu učionicu za đake u samoj školi. Takođe, učenici Tehničke škole su tokom školovanja realizovali praktičnu nastavu u savremenom Trening centru NIS-a, što im je omogućilo da stečena teorijska znanja primene u praksi i steknu koompetencije usklađene sa potrebama savremene industrije. Dugogodišnja saradnja Tehničke škole Zrenjanin i NIS-a ima poseban značaj i za lokalnu zajednicu, jer doprinosi razvoju stručnih kadrova i predstavlja važan put ka lakšem zapošljavanju učenika. Do sada je nakon završetka školovanja ukupno 73 učenika sa ovog smera dobilo posao u NIS-u.