Poklon-sedišta roditeljima su uručili zamenik predsednika Opštine Savski venac Uroš Tripković i direktor Sektora komercijalnih poslova Auto-moto saveza Srbije Nebojša Mandić.



Akcija je deo kontinuiranih aktivnosti koje Opština Savski venac sprovodi sa ciljem unapređenja bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Bezbednost dece i svih učesnika u saobraćaju predstavlja jedan od strateških prioriteta Opštine, koja kroz edukativne programe, preventivne kampanje, saradnju sa nadležnim institucijama i podršku porodicama nastoji da doprinese razvoju saobraćajne kulture i stvaranju bezbednijeg okruženja za život.



Obraćajući se prisutnima, zamenik predsednika Opštine Uroš Tripković poželeo je roditeljima i deci sigurnu, udobnu i bezbrižnu vožnju, ističući da Opština kontinuirano ulaže u programe koji doprinose bezbednijem odrastanju najmlađih sugrađana.



– Ova inicijativa realizovana je u saradnji sa Auto-moto savezom Srbije sa ciljem da obezbedimo dodatnu sigurnost našim najmlađim sugrađanima i pružimo podršku njihovim porodicama. Do sada je više od 700 mališana sa teritorije Savskog venca dobilo auto-sedišta kroz ovaj program, što predstavlja konkretan doprinos većoj bezbednosti dece u saobraćaju. Nastavićemo da sprovodimo mere koje doprinose zaštiti najmlađih i olakšavaju svakodnevni život porodicama, jer verujemo da samo zajedničkim zalaganjem možemo graditi bezbednu, odgovornu i humanu zajednicu. Briga o deci, njihovoj sigurnosti i kvalitetnijem odrastanju ostaće jedan od naših najvažnijih prioriteta i u narednom periodu – poručio je Tripković.



U ime Auto-moto saveza Srbije, Nebojša Mandić je podsetio na važnost odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju i naglasio da pravilna

upotreba dečjih auto-sedišta predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite dece tokom vožnje, značajno smanjujući rizik od povreda u slučaju saobraćajnih nezgoda.



Tripković je zahvalio Auto-moto savezu Srbije na uspešnoj saradnji i podršci u realizaciji projekta, kao i roditeljima koji su prepoznali značaj ove akcije i svojim odgovornim odnosom prema bezbednosti dece doprinose stvaranju sigurnijeg saobraćajnog okruženja.



Kao dodatni vid podrške, roditeljima su i ove godine uručene članske kartice Auto-moto saveza Srbije, koje tokom narednih 12 meseci obezbeđuju usluge pomoći na putu i šlepanja, pružajući veću sigurnost prilikom putovanja u zemlji i inostranstvu.



Opština Savski venac nastaviće da kroz preventivne aktivnosti, edukaciju i konkretne mere podrške porodicama unapređuje bezbednost u saobraćaju i stvara uslove za bezbrižnije odrastanje najmlađih sugrađana.