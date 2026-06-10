Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom koje se očekuju u danas i sutra u Srbiji.

Kako se navodi nevreme će najpre u sredu posle podne, kao lokalna pojava, zahvatiti brdsko-planinske predele Srbije, dok se u noći između srede i četvrtka očekuje u Vojvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske.

Duvaće slab i umeren vetar, različitih smerova, pri pljusku jak, dok će temperature biti od 12 do 34 stepena.

U toku noći u Vojvodini će doći do jačeg naoblačenja sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, duvaće slab i umeren vetar, različitih smerova, a najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena.

Dodaje se da će u četvrtak, 11. juna nevreme tokom dana zahvatiti centralnu i južnu Srbiju. Hitna upozorenja za konkretne lokacije, navodi RHMZ, biće izdavana jedan do dva sata ranije.

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