Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će ovog leta u Srbiji biti oko 65 dana sa temperaturama iznad 30 stepeni Celzijusa, što znači da nas očekuje više od dva meseca tropskih dana. Ipak, meteorolog Nedeljko Todorović ističe da takva prognoza nije iznenađenje i da se poslednjih godina sve češće beleži veliki broj veoma toplih dana tokom leta.

Todorović je objasnio da se broj dana sa maksimalnim temperaturama iznad 30 stepeni u poslednjih desetak do petnaest godina uglavnom kreće između 50 i 65, zbog čega ovogodišnja prognoza ne predstavlja presedan.

- Kada gledamo poslednjih nekoliko godina, taj broj nije nikakvo iznenađenje. Jeste veći u odnosu na dugoročni prosek od pre stotinu godina, ali u novije vreme takve vrednosti postale su mnogo češće - rekao je Nedeljko Todorović.

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Temperature iznad 35 stepeni predstavljaju najveći problem

Meteorolog upozorava da su posebno značajni dani kada temperatura prelazi 35 stepeni, jer se tada vremenski uslovi približavaju granici koja predstavlja dodatni stres za ljudski organizam.

- Bilo je godina kada takvih temperatura nije bilo uopšte. Tokom sedamdesetih godina prošlog veka samo u dve godine temperatura je prelazila 35 stepeni. Međutim, poslednjih tridesetak godina takve situacije postaju znatno češće - objasnio je Todorović.

Kada nas čekaju najtopliji dani

Kako ističe, leto će biti toplo, a u kojim mesecima nas čekaju najtopliji dana, meteorolog ističe da to najverovatnije neće biti tokom juna, tako da ne ljubitelji visokih temperatura, mogu da odahnu, barem još malo.

- Biće preko 30, 31, 32, 33 eventualno, a i sad ponedeljak, utorak, sreda, na primer, pred zahlađenje, ukupno do kraja meseca izuzetno su male verovatnoća da se dostigne 35 stepeni - rekao je Nedeljković.

Osvrnuo i na prvo naredno zahlađenje, koje nas čeka već od četvrtka, 11. juna.

Prvo zahlađenje stiže sredinom juna

Iako leto kalendarski tek počelo, svedoci smo sve češćih osveženja, pa tako naredno zahlađenje čeka nas već od četvrtka, 11. juna, kada će uslediti period svežijeg i nestabilnijeg vremena.

- Očekuje nas sedam do osam dana sa nižim temperaturama, čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Lokalno su moguće i vremenske nepogode sa većom količinom padavina, jakim udarima vetra i pojavom grada - upozorio je meteorolog.

U najkišovitijim danima maksimalne temperature kretaće se između 21 i 22 stepena, što je oko ili nešto ispod prosečnih vrednosti za sredinu juna.

Dodaje da je grmljavina jedna od potencijalno najopasnijih vremenskih pojava tokom letnjih meseci.

U junu najverovatnije biće malo preko 30 stepeni, ali kako dodaje, jako je mala verovatno da će temperature da pređu 35. stepen na Celzijusovoj skali.

U junu bez ekstremnih vrućina

Prema trenutnim prognozama, tokom juna će biti toplih dana sa temperaturama od 30 do 33 stepena, ali su male šanse da živa u termometru dostigne 35. podeljak.

Nakon perioda osveženja između 11. i 19. juna, očekuje se novo otopljenje.

- Od posle 20. juna do kraja meseca vreme će ponovo biti toplije, sa temperaturama oko 30 stepeni ili nekoliko stepeni iznad toga, ali i dalje bez velikih izgleda za ekstremne vrućine iznad 35 stepeni - naveo je Todorović.

Jul i avgust donose najtoplije dane leta

Najveća verovatnoća za temperature iznad 35 stepeni očekuje se tokom jula i avgusta.

Prema proceni meteorologa, upravo u ta dva meseca trebalo bi očekivati najveći broj kritično toplih dana.

- U julu bi moglo da bude desetak dana sa temperaturama iznad 35 stepeni, a približno toliko i tokom avgusta - rekao je Todorović.

On naglašava da će leto svakako biti toplo, uz povremene pljuskove i kratkotrajna zahlađenja, ali bez mogućnosti da preraste u hladno leto.

More već dostiže letnje temperature

Dobra vest za one koji planiraju rani odlazak na odmor jeste da se more u Grčkoj već značajno zagrejalo. Prema podacima kojima raspolaže Todorović, temperatura mora u Solunskoj regiji trenutno se kreće između 23 i 25 stepeni.

Na Jadranu je nešto svežije, gde temperatura mora uglavnom iznosi od 21 do 24 stepena, ali se i tamo u narednim nedeljama očekuje dodatno zagrevanje.

Kako ističe meteorolog, pred nama su dugi letnji dani, a najduži dan u godini očekuje se 20. i 21. juna, kada će mnogi iskoristiti prve prave letnje uslove za odmor i boravak na moru.