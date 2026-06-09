Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je jutros u 7.30 časova novu meteorološku najavu za Srbiju, upozoravajući da će danas i sutra biti veoma toplo i sparno, dok se već od četvrtka očekuje osetno zahlađenje praćeno kišom, pljuskovima i pojačanim vetrom.

Prema prognozi meteorologa, današnji dan doneće pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu do umerenu oblačnost i sparinu koja će se osećati u većem delu zemlje.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 33 stepena Celzijusa.

Danas sunčano, ali ponegde mogući pljuskovi

Iako će u većini mesta vreme biti stabilno, posle podne se u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje lokalni razvoj oblačnosti.

Meteorolozi navode da se ponegde mogu javiti kratkotrajna kiša ili pljusak, ali bez značajnijih padavina.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar.

Sutra i dalje tropske temperature

RHMZ najavljuje da će i sreda biti veoma topla i sparna, sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 stepena.

Tokom popodneva kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

U ostalim krajevima zadržaće se uglavnom suvo i veoma toplo vreme.

U četvrtak stiže zahlađenje

Promena vremena očekuje se u četvrtak, kada će temperatura najpre početi da pada u severnim i zapadnim krajevima Srbije.

Prema prognozi RHMZ-a, u tim delovima zemlje biće svežije za šest do osam stepeni u odnosu na sredu.

Istovremeno se očekuje nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će vetar pojačati i skrenuti na severozapadni pravac.

U petak temperatura oko 20 stepeni

Najizraženije osveženje stiže u petak, kada će u svim predelima Srbije dnevna temperatura biti oko 20 stepeni.

Kiša će se pre podne zadržati uglavnom na jugu i istoku zemlje, dok će u ostalim krajevima doći do postepenog razvedravanja.

Kakvo nas vreme očekuje za vikend?

Prema trenutnim prognozama, tokom vikenda u većini mesta biće suvo vreme.

Padavine se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima, dok će u nižim krajevima biti više sunčanih intervala i prijatnije temperature u odnosu na početak sedmice.

Građani bi zato trebalo da iskoriste današnji i sutrašnji dan za aktivnosti na otvorenom, jer se od četvrtka očekuje značajna promena vremena i pad temperature širom Srbije.