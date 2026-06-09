Ulazi seljak u prepun gradski autobus, kad jedna gospođa nagazi ga štiklom i počne se izvinjavati:
- Oprostite, molim vas, nije bili namerno!
- Ma nemojte se brinuti gospođo, mi seljaci smo navikli da nas gazi stoka!
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Vic dana: Ulazi seljak u prepun gradski autobus...
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Ulazi seljak u prepun gradski autobus, kad jedna gospođa nagazi ga štiklom i počne se izvinjavati:
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