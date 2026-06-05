Nijedan oglas u kome se pozivaju radnici za sezonske poslove nije privukao toliku pažnju kao ovaj, objavljen na Fejbuk stranici najvećeg sela u Sremu.



Berba jagoda privodi se kraju, trešnje se beru, stižu i višnje, maline, ali u Laćarku, traže radnike za mandarine!

- Berba mandarina u Laćarku u punom jeku. Potrebni radnici da slažu i sortiraju mandarine u gajbice, satnica 900 dinara...Ima posla samo ko hoće da radi - piše u kratkoj objavi uz fotografiju gomila mandarina.

Među brojnim pitanjima otkud mandarine u Laćarku i o kojoj sorti je reč ima i onih koji su zainteresovani za posao!

To je potvrdio i Darko Ilić, administrator stranice.

- Zovu me ljudi ceo dan! Šalju poruke, raspituju se. Zovu grupovođe da povedu po 20 radnika - smeje se Ilić i ističe da ovaj oglas ponavlja svake godine, kako kaže "čisto zabave radi".

- Imam poruke iz Niša, iz Subotice, Bijeljine...pitaju koliko gajbica može da se "odradi" za vikend. Ja im kažem da je samo šala, e još mandarine nismo imali ovde - dodaje Ilić.

Poznat po svojoj duhovitosti, Ilić sa svojim komšijama i prijateljima često kreira šaljive objave, a poznati su po organizaciji neobičnih tamičenja - za najvredniju domaćicu Laćarka, najlepši par pa čak i za najboljeg petla!

(Informer)