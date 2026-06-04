Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je novu meteorološku najavu u kojoj navodi da će do kraja dana u većem delu Srbije biti suvo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, dok se kratkotrajna kiša očekuje samo ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
Iako je četvrtak protekao uglavnom bez značajnijih padavina, meteorolozi upozoravaju da se već od petka uveče očekuje nova promena vremena.
Do kraja dana pretežno suvo
Prema najavi RHMZ-a, do kraja dana vreme će biti promenljivo oblačno, ali će u većem delu zemlje ostati suvo.
Kratkotrajna kiša moguća je samo lokalno u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
Sutra sunčano, pa stižu pljuskovi
Petak će početi pretežno sunčanim vremenom. U brdsko-planinskim krajevima juga i istoka Srbije biće malo do umereno oblačno.
Tokom popodneva uslediće postepeno naoblačenje sa severozapada, koje će u večernjim satima i tokom noći na severu i zapadu zemlje usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom.
Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, koji će krajem dana na severu i zapadu promeniti pravac na severozapadni i pojačati se.
Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 27 do 30 stepeni.
Vikend donosi nestabilnosti
Prema prognozi RHMZ-a, tokom vikenda zadržaće se toplo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.
U subotu i nedelju sever Srbije uglavnom će ostati suv, dok se u ostalim krajevima očekuju povremena kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
Maksimalne temperature u većini mesta kretaće se između 24 i 30 stepeni.
Od sredine sledeće sedmice osveženje
Početkom naredne sedmice kiša i pljuskovi sa grmljavinom uglavnom će biti rezervisani za brdsko-planinske predele.
Međutim, od srede, 10. juna, nestabilnosti će se proširiti i na ostale krajeve Srbije, uz manji pad temperature.
Meteorolozi poručuju da će narednih dana vreme biti promenljivo, pa se građanima savetuje da prate redovne prognoze i upozorenja RHMZ-a.
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