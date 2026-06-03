Versko dobrotvorno starateljstvo pozvalo je vernike da se uključe u pakovanje osveštanih trakica koje su blagoslovene na Časnom pojasu Presvete Bogorodice, koji se ovih dana nalazi u Hramu Svetog Save.
„Braćo i sestre, u četvrtak, 5. juna, od 9 do 21 čas, pakujemo trakice sa Časnog pojasa Presvete Bogorodice u prostorijama Verskog dobrotvornog starateljstva (Francuska 31, prvi sprat). Prethodna najava nije potrebna. Za sve informacije: đakon Dražen +381 64 800 3822“, navodi se u pozivu.
Iz Verskog dobrotvornog starateljstva najavili su da će vernici o narednim terminima pakovanja i drugim aktivnostima biti blagovremeno obaveštavani putem društvenih mreža.
Trakice stigle i do pacijenata Instituta za onkologiju
Osveštane trakice sa Časnog pojasa Presvete Bogorodice podeljene su i pacijentima Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.
Kako je saopšteno, stotine trakica uručene su pacijentima koji se leče od najtežih bolesti, ali i lekarima, medicinskim sestrama i ostalom osoblju koje svakodnevno brine o njima.
Trakice su u Institut doneli sveštenik Radivoje Panić iz Hrama Svetog Save, đakoni Vladimir Jović i Nikolaj Sapsaj, glavna i odgovorna urednica Hram televizije Sanja Ljubardić, kao i učenici bogoslovije.
Tokom obilaska bolničkih soba, osveštane trakice deljene su pacijentima kao znak podrške, nade i molitvenog zajedništva u trenucima teške borbe sa bolešću.
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