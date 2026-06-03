Versko dobrotvorno starateljstvo pozvalo je vernike da se uključe u pakovanje osveštanih trakica koje su blagoslovene na Časnom pojasu Presvete Bogorodice, koji se ovih dana nalazi u Hramu Svetog Save.

„Braćo i sestre, u četvrtak, 5. juna, od 9 do 21 čas, pakujemo trakice sa Časnog pojasa Presvete Bogorodice u prostorijama Verskog dobrotvornog starateljstva (Francuska 31, prvi sprat). Prethodna najava nije potrebna. Za sve informacije: đakon Dražen +381 64 800 3822“, navodi se u pozivu.

Iz Verskog dobrotvornog starateljstva najavili su da će vernici o narednim terminima pakovanja i drugim aktivnostima biti blagovremeno obaveštavani putem društvenih mreža.

Osveštane trakice sa Časnog pojasa Presvete Bogorodice podeljene su i pacijentima Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.

Kako je saopšteno, stotine trakica uručene su pacijentima koji se leče od najtežih bolesti, ali i lekarima, medicinskim sestrama i ostalom osoblju koje svakodnevno brine o njima.

Trakice su u Institut doneli sveštenik Radivoje Panić iz Hrama Svetog Save, đakoni Vladimir Jović i Nikolaj Sapsaj, glavna i odgovorna urednica Hram televizije Sanja Ljubardić, kao i učenici bogoslovije.

Tokom obilaska bolničkih soba, osveštane trakice deljene su pacijentima kao znak podrške, nade i molitvenog zajedništva u trenucima teške borbe sa bolešću.