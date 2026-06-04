Aca Sofronijević je sa suprugom Kosanom i bebom Tarom, koja ima samo dva meseca, posetio Hram Svetog Save.

Nakon što je satim stajao u redu zajedno sa ostalim vernicima, kako bi se poklonio Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, Aca se oglasio na svom Instagram profilu.

Objavio je porodičnu fotorgafiju iz Hrama i ostavio emotivan opis.

- Mi pred svetinjom sa najvećim darom u naručju. Zahvalni na svemu. Vera, porodica i ljubav. Sve što nam je potrebno - napisao je kratko.

U Hramu je bio i Veljko Ražnatović.

Podsetimo, isto je uradila i bivša misica i rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević koja je sa suprugom Bogdanom Srejovićem odvela sina da vidi časni pojas.

Jovana je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa naslednikom i dodala opis:

- Slava Bogu i Presvetoj Bogorodici.

"Neprocenjivo iskustvo"

Podsetimo, Ana Rajković oglasila se nakon što je nekoliko sati čekala ispred Hrama kako bi videla Pojas Presvete Bogorodice.

- Reći ću svoje mišljenje, poenta svega i jeste da sačekate svoj red, kao i svi ljudi koji satima stoje. Deca uče iz vašeg primera da budu strpljivi i da imaju snage za sve, sa verom u Boga. Najlakše je samo proći i ubaciti se u red, ali nakon 4 sata čekanja stići na red je zaista nešto neprocenjivo i nezaboravno - napisala je ona.

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