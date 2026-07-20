Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Sve pare ležu odjednom: Iz PIO fonda otkrili kako će država isplatiti pomoć u septembru, evo šta će pisati na vašem penzionom čeku i kada tačno stiže

Iz PIO fonda otkrili su kako će izgledati penzioni čekovi kada počne isplata 13. penzije u septembru.

 
Autor:  Milica Krstić
20.07.2026.11:17
0
Sve pare ležu odjednom: Iz PIO fonda otkrili kako će država isplatiti pomoć u septembru, evo šta će pisati na vašem penzionom čeku i kada tačno stiže
RTS/Printscreen/Youtube
Poznati srpski višestruki šampion poginuo u nesreći kod Kuršumlije: Tragedija na jugu Srbije (FOTO)
Alo!
 Poznati srpski višestruki šampion poginuo u nesreći kod Kuršumlije: Tragedija na jugu Srbije (FOTO)
Prethodna vest
Komšija mi je zbog kante za đubre ostavio preteću poruku! Pogledajte šta piše, da ga prijavim policiji? Komšija mi je zbog kante za đubre ostavio preteću poruku! Pogledajte šta piše, da ga prijavim policiji?
Sledeća vest

Penzionere u Srbiji, u okviru najavljenih novih mera države, u narednom periodu očekuje više različitih vidova podrške. Prema ranijim najavama direktora PIO fonda Relje Ognjenovića i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, penzioneri će moći da računaju na popuste na električnu energiju, vaučere za odmor, povoljnije lekove, kao i na jednokratnu novčanu pomoć, odnosno takozvanu 13. penziju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio i jednokratnu pomoć za sve punoletne građane Srbije.

Ognjenović je juče saopštio da će jednokratna novčana pomoć penzionerima biti isplaćena najkasnije do 15. septembra, a govorio je i o načinu na koji će sredstva biti uplaćena.

- Isplata će ići kroz isplatne baze, a s obzirom na to da se penzije isplaćuju od šestog do dvanaestog u mesecu, moguće je da kompletan iznos ide zajedno.

Penzioneri će, kako je istakao, na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu.

On je rekao da će uskoro biti saopšten i procenat povećanja penzija, koje će biti uvećane pre kraja godine.

- Nadam se da ovo dobro raspoloženje vlada i zbog mera koje smo doneli i da će ovih 377,2 miliona evra koje ćemo vama vratiti posle 40 godina rada i doprinosa bar malo pomoći da živite bolje u ovoj godini, a mi ćemo se truditi da vredno radimo i da sledeće godine isto ovo postignemo - rekao je Ognjenović.

Ognjanović je takođe najavio da će, zahvaljujući predlozima i sugestijama penzionera sa tribina održanih u Vršcu, Kikindi i Somboru, za mesec do mesec i po dana biti organizovana konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni novi popusti namenjeni penzionerima.

- Gradimo zajedničku budućnost i slušamo naše penzionere. Moramo da budemo među ljudima, jer to je najvažnije - poručio je Ognjenović.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 34
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 42
isplata penzije

Povezane vesti

Bez ovog nema penzije: Ovo su uslovi za sve van Srbije
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
pravila

Bez ovog nema penzije: Ovo su uslovi za sve van Srbije

19:30 | 0
Država vraća čak 377 miliona evra! Stižu veće penzije i nova pomoć za najstarije
Foto: Shutterstock | Shutterstock/ Prinstcreen
Pomoć penzionerima

Država vraća čak 377 miliona evra! Stižu veće penzije i nova pomoć za najstarije

17:23 | 0
Penzioneri, uskoro ćete se obradovati: Stigla je važna vest o novom povećanju penzija
Shutterstock/Miljan Zivkovic
LEPA VEST ZA PENZIONERE

Penzioneri, uskoro ćete se obradovati: Stigla je važna vest o novom povećanju penzija

11:52 | 14
Važno obaveštenje, danas stiže novac: Ovoj grupi građana "unapred" leže uplata
Shutterstock/Studio Aurelia
NOVAC

Važno obaveštenje, danas stiže novac: Ovoj grupi građana "unapred" leže uplata

09:20 | 0
"Isplata pomoći kreće ranije" Predsednik Vučić saopštio lepe vesti!
ATA
Otkrio datum

"Isplata pomoći kreće ranije" Predsednik Vučić saopštio lepe vesti!

18:14 | 30
Komentari (0)

Društvo

Američki istražioci saslušali Srbe koje su mučili u hrvatsko-muslimanskim logorima: Za 55 dana izgubio sam 30 kg"
FOTO: Milica Vučković

Američki istražioci saslušali Srbe koje su mučili u hrvatsko-muslimanskim logorima: Za 55 dana izgubio sam 30 kg"

13:58 | 0
Rajaner se oglasio o Srbinu koji je visio iz aviona: Nahvalili posadu nakon haosa na letu, o jednoj stvari ćute
Društvene mreže | Printscreen

Rajaner se oglasio o Srbinu koji je visio iz aviona: Nahvalili posadu nakon haosa na letu, o jednoj stvari ćute

13:37 | 0
Besplatno kod zubara: Od plombe, vađenje zuba, pa do proteze

Besplatno kod zubara: Od plombe, vađenje zuba, pa do proteze

13:31 | 0
Gde je telo Draže Mihailovića? Vlajković izneo šok tvrdnje o likvidaciji: Krcun je napravio veliki trik - sasuo je šaržer u njega
urednik

Gde je telo Draže Mihailovića? Vlajković izneo šok tvrdnje o likvidaciji: Krcun je napravio veliki trik - sasuo je šaržer u njega

12:50 | 0
Počeli radovi na Pančevačkom mostu: Sanacija u toku, menja se režim saobraćaja, evo do kada će trajati
FOTO: Alo

Počeli radovi na Pančevačkom mostu: Sanacija u toku, menja se režim saobraćaja, evo do kada će trajati

12:37 | 0
Novo upozorenje RHMZ! Haos kreće za nekoliko sati, ovi delovi Srbije prvi na udaru! "Izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred"
Prinstcreen/Ai ilustracija

Novo upozorenje RHMZ! Haos kreće za nekoliko sati, ovi delovi Srbije prvi na udaru! "Izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred"

12:19 | 0
Oprez ako putujete u Grčku! Živa ide na 41 stepen, izdato upozorenje, više od 20 oblasti pod rizikom
AI ilustracija

Oprez ako putujete u Grčku! Živa ide na 41 stepen, izdato upozorenje, više od 20 oblasti pod rizikom

12:06 | 0
"Impresivna srpska artiljerija" Nenadmašna "nora B-52": Međunarodni stručnjaci oduševljeni našom namenskom industrijom

"Impresivna srpska artiljerija" Nenadmašna "nora B-52": Međunarodni stručnjaci oduševljeni našom namenskom industrijom

11:43 | 0
„Ja sam stigla iz mamine duše“ Kristina i njen muž su usvojili Viku, i imaju poruku koju treba da čuje ceo svet

„Ja sam stigla iz mamine duše“ Kristina i njen muž su usvojili Viku, i imaju poruku koju treba da čuje ceo svet

11:20 | 0
Nebo se otvorilo u Smederevu! Vetar lomio stabla, tukao grad, ekipe cele noći na terenu
Foto: Printscreen | RINA

Nebo se otvorilo u Smederevu! Vetar lomio stabla, tukao grad, ekipe cele noći na terenu

10:16 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

0min

UŽIVOOsveta Rusa biće strašna, čeka se ostavka Sirskog!

2min

UŽIVOLiga konferencije - žreb: Partizan, Vojvodina i Železničar čekaju protivnike

3min

Ko je nova prva dana Velike Britanije? Fura patike i široke pantalone, učestvovala u rijalitiju, a zbog njenog posla već se postavljaju nezgodna pitanja

4min

Kasper se slomio zbog Mine Kostić! Slikao je, pa objavio emotivnu poruku (FOTO)

4min

Ne smeta joj ni 40 stepeni, a cveta sve do jeseni: Lepo i otporno, ovo cveće je skroz neuništivo

6min

Američki istražioci saslušali Srbe koje su mučili u hrvatsko-muslimanskim logorima: Za 55 dana izgubio sam 30 kg"

27min

Rajaner se oglasio o Srbinu koji je visio iz aviona: Nahvalili posadu nakon haosa na letu, o jednoj stvari ćute

33min

Besplatno kod zubara: Od plombe, vađenje zuba, pa do proteze

1H

Gde je telo Draže Mihailovića? Vlajković izneo šok tvrdnje o likvidaciji: Krcun je napravio veliki trik - sasuo je šaržer u njega

1H

Počeli radovi na Pančevačkom mostu: Sanacija u toku, menja se režim saobraćaja, evo do kada će trajati

23H

Lažna država priznala poraz! Kuknjava u Prištini: "Ovo je potpuni haos"

16H

Vučić podvukao crtu! Odjekuje predsednikova poruka

16H

Kuća smrti u Mladenovcu! Otac ubio suprugu, sina i ćerku, a onda presudio sebi

23H

Poginula ćerka bivše rijaliti učesnice! Doživela tešku saobraćajnu nesreću u Borči

24H

Vučić otkrio kada kreće isplata pomoći: Poznato kada novac leže na račune

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Nisu čekali da pacijenti dođu – lekari stigli do njih! Mobilna ambulanta obišla sela bez zdravstvene stanice
MINISTARSTVO ZDRAVLJE/ ALEKSANDAR ANGELOVSKI

Nisu čekali da pacijenti dođu – lekari stigli do njih! Mobilna ambulanta obišla sela bez zdravstvene stanice

Poginula ćerka bivše rijaliti učesnice! Doživela tešku saobraćajnu nesreću u Borči
FOTO: Shutterstock/MARIOMONTE

Poginula ćerka bivše rijaliti učesnice! Doživela tešku saobraćajnu nesreću u Borči

Stanovi joj vrede 600.000 evra, nasledila i kuću na planini! Ovo je bogatstvo Goge Sekulić
Instagram printscreen | Goga Sekulić

Stanovi joj vrede 600.000 evra, nasledila i kuću na planini! Ovo je bogatstvo Goge Sekulić

Ubistvo kod nuklearke zapalilo svet! IAEA hitno reagovala, Grosi osudio napad
AI ilustracija

Ubistvo kod nuklearke zapalilo svet! IAEA hitno reagovala, Grosi osudio napad

Blokaderski profesor Ratko Ristić otkrio najveću tajnu plenumaša! Potpuno zbunjeni: Neko iz mraka im kroji listu 
Foto: Alo | Alo!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,72
USD USD 102,24 102,55 102,86
CAD CAD 72,99 73,21 73,42
AUD AUD 71,5 71,71 71,93
GBP GBP 137,67 138,08 138,5
CHF CHF 126,67 127,05 127,43

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati