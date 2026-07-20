Sve pare ležu odjednom: Iz PIO fonda otkrili kako će država isplatiti pomoć u septembru, evo šta će pisati na vašem penzionom čeku i kada tačno stiže

Penzionere u Srbiji, u okviru najavljenih novih mera države, u narednom periodu očekuje više različitih vidova podrške. Prema ranijim najavama direktora PIO fonda Relje Ognjenovića i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, penzioneri će moći da računaju na popuste na električnu energiju, vaučere za odmor, povoljnije lekove, kao i na jednokratnu novčanu pomoć, odnosno takozvanu 13. penziju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio i jednokratnu pomoć za sve punoletne građane Srbije.

Ognjenović je juče saopštio da će jednokratna novčana pomoć penzionerima biti isplaćena najkasnije do 15. septembra, a govorio je i o načinu na koji će sredstva biti uplaćena.

- Isplata će ići kroz isplatne baze, a s obzirom na to da se penzije isplaćuju od šestog do dvanaestog u mesecu, moguće je da kompletan iznos ide zajedno.

Penzioneri će, kako je istakao, na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu.

On je rekao da će uskoro biti saopšten i procenat povećanja penzija, koje će biti uvećane pre kraja godine.

- Nadam se da ovo dobro raspoloženje vlada i zbog mera koje smo doneli i da će ovih 377,2 miliona evra koje ćemo vama vratiti posle 40 godina rada i doprinosa bar malo pomoći da živite bolje u ovoj godini, a mi ćemo se truditi da vredno radimo i da sledeće godine isto ovo postignemo - rekao je Ognjenović.

Ognjanović je takođe najavio da će, zahvaljujući predlozima i sugestijama penzionera sa tribina održanih u Vršcu, Kikindi i Somboru, za mesec do mesec i po dana biti organizovana konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni novi popusti namenjeni penzionerima.