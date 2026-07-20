Noćni radovi na Pančevačkom mostu počeli su i trajaće do 24. jula, a vozače tokom večernjih i noćnih sati očekuje izmenjen režim saobraćaja.

Radovi se izvode od 20 do 5 časova, dok će se vozila na pojedinim deonicama kretati jednom saobraćajnom trakom, saopštili su iz preduzeća "Putevi Srbije".

Sanacija se izvodi na državnom putu I B reda broj 47, na deonici između petlje Krnjača i Bogoslovije. Tokom prve noći radova, između 19. i 20. jula, ekipe su počele popravku dilatacionih spojnica na čeličnoj konstrukciji Pančevačkog mosta.

Radovi će biti nastavljeni do 24. jula, u istom terminu, na delu trase od uključenja na državni put I B reda broj 47 iz pravca Bulevara despota Stefana do Pančevačkog mosta. Na toj deonici biće obavljena popravka dilatacionih spojnica na delu koji prethodi čeličnoj konstrukciji mosta.

Za vreme radova saobraćaj će biti omogućen jednom saobraćajnom trakom, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i opremu. Iz "Puteva Srbije" apeluju na vozače da poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu.