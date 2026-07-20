Projektovana od strane Vojnotehničkog instituta, a proizvedena u preduzeću Jugoimport-SDPR, ova artiljerijska platforma se ističe po velikoj vatrenoj moći, mobilnosti i visokom stepenu automatizacije.

Nalog sa više od milion pratilaca na Tiktoku, VEXR, objavio je priču o ovom sjajnom srpskom, vojnom dostignuću. Impresivna srpska artiljerija:

Ključne odlike i specifikacije sistema: