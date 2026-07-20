Projektovana od strane Vojnotehničkog instituta, a proizvedena u preduzeću Jugoimport-SDPR, ova artiljerijska platforma se ističe po velikoj vatrenoj moći, mobilnosti i visokom stepenu automatizacije.
Nalog sa više od milion pratilaca na Tiktoku, VEXR, objavio je priču o ovom sjajnom srpskom, vojnom dostignuću. Impresivna srpska artiljerija:
Ključne odlike i specifikacije sistema:
- Vatrena moć i domet: Glavno oružje je top kalibra 155 mm (dužine cevi 52 kalibra) koji omogućava dejstvo po ciljevima na daljinama većim od 41 km uz standardnu municiju, dok se sa savremenim raketnim projektilima taj domet značajno povećava.
- Izuzetna mobilnost: Sistem je montiran na terensko vozilo visoke prohodnosti sa pogonom 8×8 (najčešće na šasiji kamiona FAP 2632, a u novijim verzijama i na platformama poput Rheinmetall), što mu omogućava brzinu kretanja na putu i do 90 km/h
- Automatizovano punjenje: Zahvaljujući automatskom punjaču sa 36 projektila, posada je svedena na 4 do 5 članova, a brzina paljbe iznosi impresivnih 4 do 6 granata u minuti.
- Brzina reakcije: Sistem ima sposobnost prelaska iz marševskog u borbeni položaj za manje od 60 sekundi, što omogućava brzu paljbu i izbegavanje neprijateljske protivbaterijske vatre
- Visoka preciznost: Opremljena je savremenim inercijalnim i satelitskim navigacionim sistemima (uz mogućnost integracije laserski vođenih projektila) koji značajno umanjuju odstupanja od mete
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