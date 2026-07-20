Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane.

Zajedno sa predsednikom u obilasku je i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Direktor projekta iz "Srbijaautoputa" Bojan Aleksić rekao je da je most na Velikoj Moravi deo saobraćajnice obilaznice oko Svilajnca, a ukupna dužina saobraćajnice je negde oko 3,1 kilometra.

Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović najavio je početak realizacije istorijskog infrastrukturnog projekta – izgradnju potpuno novog drumskog mosta preko Velike Morave.

Kako je Milanović istakao, kreće se u gradnju nove, moderne saobraćajnice nakon tačno 102 godine. Po njegovim rečima most će biti završen za desetak meseci.

-Ovo je projekat koji se čeka decenijama i rešava pitanje koje je od vitalnog značaja za ceo naš kraj. Ovo je projekat cele ove generacije i pozivam sve sugrađane da stanu iza njega, jer ćemo i mi i naša deca biti ponosni, naglasio je Milanović.

On je objasnio da će se izgradnjom novog drumskog mosta konačno obezbediti sigurna i brza veza sa Koridorom 10, dok će stari železnički most, nakon izgradnje novog na postojećim stubovima, služiti isključivo za železnički saobraćaj.

Dodao je i da se uskoro očekuje i montiranje pontona od strane Vojske Srbije, koji će se koristiti do zime.

Novi most biće dugačak 290 i širok oko 13 metara, i neće ugrožavati eventualnu plovidbu Velikom Moravom.

Investitor je preduzeće "Putevi Srbije", a izvođač konzorcijum pet građevinskih firmi.