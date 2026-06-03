U toku današnjeg dana snažan oblačni sistem obrušio se na naš region i doneo obilnu kišu i jake pljuskove sa grmljavinom Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Lokalno je bilo grada.
Najizraženije grmljavinske nepogode pogodile su Dalmaciju, naročito šire područje Splita i Zadra, uz jake gromove, gradi olujni vetar, a obilne padavine uslovile su urbane poplave.
U ovom času snažan grmljavinski sistem sa juga Dalmacije i juga Hercegovine, ali i sa Jadrana približava ce Crnoj Gori. Ovaj sistem premešta će se do kraja dana i tokom večeri preko Crne Gore sa zapada dalje prema istoku.
Na udaru će se prvo naći zapadni deo Crne Gore, a potom i ostali delovi.
Očekuju se veoma obilni pljuskovi, jaki gromovi, lokalno olujni vetar i grad.
U toku noći očekuje se postepeno smirivanje vremena.
Komentari (0)