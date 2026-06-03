Na stotine vernika i danas u tišini, molitvi i strpljenju čeka u ogromnim redovima ispred Hrama Svetog Save u Beogradu kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta koja će u Srbiji biti izložena još nekoliko dana.

Prema svedočenjima građana, redovi su danas bili najduži od početka dolaska svetinje u Beograd, a kolone vernika protezale su se kilometrima oko Hrama.

– Malopre sam prošao kroz Braničevsku i ovo je ubedljivo najduži red do sada. Tri prstena bukvalno, račva se prema Makenzijevoj i Slaviji. I sam sam se poklonio Presvetoj Bogorodici pre desetak dana. Slava Bogu za sve i Presvetoj Bogorodici, jer ova blagodat je u našu zemlju stigla u pravo vreme, da se saberemo i okupimo oko Boga živoga i samo tako odupremo silama mraka koje nas pritiskaju – rekao je za RINU Danilo iz Priboja.

Od 20. maja do danas Pojasu Presvete Bogorodice poklonio se ogroman broj vernika iz Srbije i regiona, a redovi ispred Hrama Svetog Save ne prestaju ni tokom dana ni tokom večernjih sati.

Patrijarh srpski gospodin Porfirije istakao je da je mnogo važnije od samog broja ljudi to što narod pokazuje svoju veru i privrženost pravoslavlju.

– Važnije od samog broja vernika jeste to što narod potvrđuje vekovnu odanost Svetosavskom i Svetolazarevskom, odnosno Kosovskom zavetu, koji predstavljaju ostvarenje Novog zaveta u životu pravoslavnih Srba – poručio je patrijarh Porfirije.

Časni pojas Presvete Bogorodice biće u Hramu Svetog Save do subote, 6. juna, kada će nakon svete liturgije koju će služiti patrijarh Porfirije biti svečano ispraćen nazad u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Vernici koji su imali priliku da se poklone svetinji kažu da je osećaj teško opisati rečima i da je dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju veliki blagoslov za ceo narod.

(RINA)