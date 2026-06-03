Stotine osveštanih trakica, blagoslovenih na Časnom pojasu Presvete Bogorodice koji se ovih dana nalazi u Hramu Svetog Save na Vračaru, uručene su pacijentima, lekarima, medicinskim sestrama i zaposlenima Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.

Kako je objavila Televizija Hram Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, trakice su u ovu zdravstvenu ustanovu doneli sveštenik Radivoj Panić iz Hrama Svetog Save, đakoni Vladimir Jović i Nikolaj Sapsaj, glavni i odgovorni urednik TV Hram Sanja Lubardić, kao i beogradski bogoslovi.

Delegaciju su srdačno dočekali direktor Instituta, profesor dr Milan Žegarac, i glavna sestra Mirjana Gavrilović, nakon čega je organizovana podela trakica na svim klinikama i odeljenjima ove ustanove.

Tokom obilaska bolničkih soba, osveštane trakice uručivane su pacijentima koji se bore sa najtežim bolestima, ali i lekarima, medicinskim sestrama i ostalom osoblju koje svakodnevno brine o njihovom lečenju i oporavku.

Ovaj gest pažnje i duhovne podrške posebno je značajan za obolele koji prolaze kroz zahtevne terapije i lečenje. Časni pojas Presvete Bogorodice, koji se trenutno nalazi u Hramu Svetog Save, privukao je veliki broj vernika iz Srbije i regiona, a mnogi ga doživljavaju kao simbol utehe, nade i molitvene podrške.

Poseta predstavnika Crkve i TV Hram Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije protekla je u atmosferi topline, pažnje i solidarnosti, a osveštane trakice stigle su do svih kojima su u tim trenucima bile namenjene – pacijenata i ljudi koji svakodnevno brinu o njihovom zdravlju.