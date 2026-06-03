"Mnogi nas kleveću iz neznanja, ali mi se molimo i za njih": Snažna beseda patrijarha Porfirija pred Pojasom Presvete Bogorodice

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas Svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice.

- Ovih dana pokazujemo da je Gospod sa nama, da prepoznajemo Pastira, da razni učitelji nisu uspeli da nas zavedu, ma ko bili, ma kako silni i moćni, ma kako slavni. Pokazali smo, dakle, da je vera živa u našem narodu i da hoćemo da bude još življa, da želimo da budemo bolji, da se preobražavamo, da se borimo protiv greha i strasti u sebi, protiv mržnje, protiv sebičnosti i protiv isključivosti, da se borimo za ljubav, da želimo da svako od nas bude bolji pred Bogom, da više ispunjava zakon njegov, da više živi po Jevanđelju Hristovom - besedio je danas, na praznik Svetih cara Konstantina i carice Jelene patrijarh Porfirije i poručio:

- I naravno, kao što je Gospod bio preziran i gonjen, tako je i Crkva njegova kroz sve vekove. I ovih dana postoje neki koji ne razumeju o čemu se ovde radi. Postoje neki koji preziru našu smirenost, to što idemo da se osnažimo u dobru, da se osnažimo u vrlini, to što dolazimo ovde sa željom da grlimo sve, da praštamo i da tražimo oproštaj, to što razumemo da nismo savršeni. To preziru, odbacuju i kleveću mnogi iz neznanja, a mnogi upravo zbog toga što nisu prepoznali Gospoda kao svog pastira, što su u zabludi i imaju druge mesije.

Gospod sve voli i mi dolazimo, braćo i sestre, ovde osnaženi svojom verom i molitvom Presvetoj Bogorodici, da se molimo i za njih, da se molimo da Gospod otvori i njihove oči, da nikada u srcu svom ne doživimo bilo koju vrstu osvetoljubivosti i gneva, da nikada ne poželimo ni njima bilo kakvo zlo. Molimo se i za njih i trudimo se da ih volimo, da ih razumemo i da želimo da se i njihova srca zagreju ljubavlju Božjom i da im se duhovne oči otvore.

Predstojatelju SPC je, pored visokoprepodobnih vatopetskih otaca i sveštenstva iz više eparhija SPC, sasluživao i arhiepiskop Njujorka i Nju Džersija pravoslavne Crkve u Americi Mihailo i episkop jenopoljski Nikon, vikar Patrijarha srpskog.

Alo.rs/ SPC