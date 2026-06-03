U Srbiji će u sredu, 3. juna, biti promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno, pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će najniža temperatura biti od 12 do 18, a najviša od 24 do 29 stepeni. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode - veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, južni i jugozapadni, uveče u severnim, a tokom noći i u centralnim predelima u skretanju na zapadni i severozapadni.

I u Beogradu će biti promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Pre podne će biti suvo sa sunčanim intervalima, a posle podne, uveče i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u pojedinim delovima grada lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, kasnije tokom večeri i noći u skretanju na zapadni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 15 do 18 stepeni, a najviša će biti oko 29.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednim sedam dana, do 10. juna, očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se očekuju i kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.