Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da se uskoro očekue upućivanje u skupštinsku proceduru predloga zakona roditelj-negovatelj, kao i da se primena zakona očekuje od 1. oktobra.

"Primena zakona očekuje se od 1. oktobra 2026. godine. Mi nismo želeli više da odgađamo, jer su suviše dugo roditelji čekali. On će se odnositi pre svega na zaštitu nezaposlenih roditelja koji su 24 sata uz svoju decu. Ni na koji način ne obezvređujemo ni one roditelje koji za to vreme rade, ali akcenat i duh ovog zakona je bio pre svega zaštita nezaposlenih roditelja, jer, nažalost, postoji nemali broj onih koji su bukvalno 24 sata uz svoju decu", rekla je Đurđević Stamenkovski za Tanjug.

Navela je da sticanje ovog prava neće ugrožavati druga prava koja su roditelji već ostvarili, dodajući da će imati finansijsku materijalnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara, koja, kako kaže, neće biti fiksna, nego će rasti i usklađivaće se sa prosečnom zaradom u Srbiji, kako se nikada ne bi dogodilo da roditelj-negovatelj ima primanja ispod minimalne zarade.

"Uz taj iznos od 65 000 dinara biće uplaćivani porezi i doprinosi, što i jeste suština ovog zakona, kako bi se njima dugoročno obezbedila stabilnost, izvesnost, penzija itd. Do sada, postojeći zakon je predviđao da oni 15 godina moraju da neguju dete da bi mogli da ostvare pravo na minimalnu penziju. To su uslovi iz Zakona o socijalnoj zaštiti. Ali ovo je sada značajno drugačije, jer se računa doslovno svaki dan. I da li je nega trajala godinu dana, pet godina, deset godina, sve će to biti uračunato u staž", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Istakla je da glavnu zaslugu za kandidovanje ove teme imaju sami roditelji i udruženja koja zastupaju interese roditelja.

"Prionuli smo na posao, osnovali i obrazovali radnu grupu koja je pripremila Nacrt zakona roditelj-negovatelj. Okončana je uspešno javna rasprava. Pribavljamo mišljenja. Čini mi se da je ostalo samo mišljenje Ministarstva zdravlja, koje očekujemo da će stići već u ponedeljak. To znači da je Vlada spremna da uputi Narodnoj skupštini predlog i da će nacrt zakona biti pred narodnim poslanicima. Mi svakako imamo obavezu da prikupimo sva mišljenja nadležnih institucija i ministarstava", rekla je ministarka.

Navela je i da je cilj države da razvijanjem usluga u zajednici da što veći prostor roditeljima da oni mogu da izaberu da li žele da rade, kao i da se omogući postojanje razvijenih usluga poput ličnog pratioca, dnevnih boravaka gde će deca moći da provedu određeno vreme u okruženju koje je adaptirano za njih.

"Oni roditelji čija su deca već ostvarila pravo na ličnog pratioca, pravo neće biti suspendovano. Ostaje pravo na korišćenje dnevnog boravka. Mi nećemo, kao što su to uradili u Hrvatskoj, pa su ograničili dnevni boravak ukoliko želite da budete roditelj-negovatelj. Mi ne želimo da ograničimo ta prava. Hoćemo da stvaramo ambijent po meri i interesu deteta", rekla je ministarka.

Navela je da će pravo moći da ostvare nezaposleni roditelji do 18. godine deteta, ali i nakon 18. godine starosti dece, ukoliko postoji potreba da se ta nega nastavi, oni će očuvati svoj status.

"Još jedno pravo koje ostaje na snazi. Njihova deca nastaviće da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, koji je na današnji dan otprilike oko 43.000 dinara. Uz ono što je 65.000 dinara za roditelje, opet je to svojevrsna podrška budžetu porodice. Njihovi troškovi su uvek značajni - logopedi, defektolozi, različiti tretmani, u određenim slučajevima i lekovi. Ali tu treba da nastupi sistem zdravstvene podrške, zdravstvene zaštite, i nastupa u izvesnoj meri gde god je to moguće, ali nastojimo i da tu podignemo kvalitet zdravstvene zaštite", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Na pitanje da li postoje procene koliko roditelja bi bilo obuhvaćeno ovim zakonom, Đurđević Stamenkovski je odgovorila da bi između četiri i pet hiljada nezaposlenih roditelja moglo da stekne taj status.

"Ali s obzirom na to da imamo i one koji su zaposleni, a prestaće da budu zaposleni, biće značajno više. Mi nismo želeli nikog da uslovljavamo. Onog časa kada prestaje radni angažman, oni mogu postati roditelji-negovatelji", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Navela je i da država radi na tome da maksimalno olakša sam postupak kako bi roditelji što brže stekli status roditelj-negovatelj i dodala da će Centar za socijalni rad biti prvostepeni organ za prijavljivanje za status.

"Ministarstvo je tu kao drugostepeni organ, sa kojim sami roditelji imaju tu vrstu ugovora. Nastojimo da već od oktobra, ako budemo uspeli sve da pristignemo, a nadam se da hoćemo, imamo jednu ozbiljnu aplikaciju koja će njima da pomogne. Pokušaćemo da to već krene od tada. To su sistemi koji treba da uvežu nekoliko različitih sistema. Da oni nisu zaposleni, da nisu osuđivani, da nisu krivično gonjeni...da bismo bili sasvim sigurni da ono što činimo je ispravno za njihovo dete", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Navela je i da ne očekuje bilo kakve komplikacije oko samog postupka prijave, kao i da očekuje podršku u Narodnoj skupštini za ovaj zakon i za pomoć roditeljima.

"Šta god da učinimo za njih, mi njihov primarni problem ne možemo da rešimo. Jer njihova muka ne rešava se zakonima i propisima. Ali ovo je značajan korak ka unapređenju njihovog položaja, jer će oni sistemski prvi put biti prepoznati i sutra će biti faktor kada se bude razgovaralo i o novom Zakonu o socijalnoj zaštiti i o novom Zakonu o radu, a to nam je doslovno sada ovde ispred vrata, maltene do kraja godine", rekla je Đurđević Stamenovski.

Ona je pozvala sve narodne poslanike da podrže zakon i istakla da smatra da to pitanje ne sme da bude politizovano.

(Tanjug)