Među hiljadama vernika koji su satima čekali da vide Pojas Presvete Bogorodice bila je i žena iz Vršca, čija je emotivna ispovest mnoge ostavila bez reči.

U redu je, kako kaže, stajala čak 11 sati.

– U 11 sati smo stali u red, evo sada smo izašli – rekla je nakon što je konačno uspela da priđe svetinji.

Iako je čekanje trajalo gotovo ceo dan, kaže da joj ništa nije bilo teško.

– Nije teško palo. Sada je sve lakše kada smo prošli – rekla je sa osmehom.

Posebno ju je dirnula atmosfera među ljudima.

– Sve je nekako bilo u miru i tišini. Ljudi su pomagali jedni drugima, nije bilo neprijatnosti – ispričala je.

Otkrila je i da njena porodica godinama ima posebnu vezu sa Presvetom Bogorodicom.

– Mi se stalno molimo Presvetoj Bogorodici. Ona je naša brza pomoćnica – rekla je.

Podsetila je i da je prošle godine obeleženo 800 godina manastira Mesić kod Vršca, gde se nalazi čudotvorna ikona Presvete Bogorodice „Dostojno jest“, pred kojom se često moli.

Njena ispovest postala je još emotivnija kada je počela da govori o borbi za porodicu i zdravlje dece.

– Kasno smo dobili decu. Jedno dete je imalo razvojni problem i bezbedno smo izašli iz toga. U drugoj trudnoći bila je rizična situacija i moj život i život devojčice bili su pod znakom pitanja. Ja sam sigurna da me je Presveta Bogorodica pokrila – rekla je kroz emocije.

Dodala je da bi, kako kaže, čekala i mnogo duže samo da priđe svetinji.

– I da smo duže čekali, vredelo bi – rekla je.

Kaže da nije očekivala toliku gužvu jer je mislila da će sredinom nedelje biti manje ljudi.

– Mislila sam da ćemo čekati možda dva sata. Nisam očekivala ovoliki broj naroda – priznala je.

Dok je stajala u redu, najviše je razmišljala o miru, zahvalnosti i promenama koje čovek mora da napravi u sebi.

– Molim se za mir u duši i u našem domu. Razmišljala sam da li sam se dovoljno zahvalila za sve što imamo – rekla je.

Otkrila je i da već dugo vodi unutrašnju borbu sa migrenama i da veruje da svaki čovek kroz iskušenja dobija poruku.

– Molim Presvetu Bogorodicu da mi pojasni zašto mi Gospod šalje neka iskušenja i šta treba da promenim kod sebe. Sigurna sam da je to znak da nešto moram da promenim na svom duhovnom putu – rekla je.

Na kraju je kroz suze dodala:

– Mi danas imamo sve. Imamo dom, posao, zdravu decu, ljubav i mir u kući. Mogu samo da zahvalim Bogu i Presvetoj Bogorodici da tako ostane i dalje.