

Čudotvorni Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, ostaje u Hramu Svetog Save na Vračaru do ponedeljka, 1. juna 2026. godine.

Na molbu Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Porfirija, a zbog ogromnog broja vernika koji danima dolaze da se poklone svetinji, iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, blagoslovio je produženje boravka svetinje u Beogradu.



Desetine hiljada ljudi iz Srbije i regiona već su prošle kroz Hram Svetog Save kako bi se poklonile Čudotvornom Pojasu Presvete Bogorodice, koji je u Beograd stigao iz manastira Vatoped na Svetoj Gori, gde se čuva više od šest vekova.

Prema predanju Srpske pravoslavne crkve i pravoslavnog sveta, Pojas Presvete Bogorodice predstavlja jedinu sačuvanu zemaljsku relikviju Presvete Bogorodice. Vernici vekovima veruju u njegovu čudotvornu moć, a posebno mu se mole za zdravlje, mir, zaštitu porodice i dar roditeljstva.

Svetinja se više od šest stotina godina čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori, jednom od najznačajnijih duhovnih centara pravoslavlja. Dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Beograd smatra se istorijskim i duhovno izuzetno važnim događajem za srpski narod i vernike iz celog regiona.

Mnogi vernici svedoče da dolazak pred ovu svetinju doživljavaju kao poseban trenutak vere, nade i utehe, zbog čega se ispred Hrama Svetog Save i dalje formiraju duge kolone ljudi koji žele da joj se poklone.