Zvonačka banja, smeštena u jugoistočnoj Srbiji nedaleko od granice sa Bugarskom, sve češće se nalazi na listi destinacija koje turisti biraju za miran odmor, oporavak i beg od gradske gužve. Ova banja poznata je po prirodnim lepotama, čistom vazduhu i termalnim izvorima čija je lekovitost poznata još od antičkog perioda.

Nalazi se na oko 630 metara nadmorske visine, što je svrstava među najviše banje u Srbiji. Okružena planinama, šumama i klisurom reke Jerme, pruža idealne uslove za odmor u prirodi, ali i za aktivan boravak na otvorenom.

Zbog specifičnog geografskog položaja i velike količine zelenila, ovaj kraj poznat je po izuzetno čistom vazduhu i povoljnim klimatskim uslovima. Mnogi posetioci upravo zbog toga dolaze ovde kako bi se sklonili od visokih temperatura i zagađenja u urbanim sredinama.

Lekovita termomineralna voda predstavlja najveći adut banje. Izvire sa dubine od oko 550 metara i ima stalnu temperaturu od 28 stepeni. Voda sadrži minerale poput magnezijuma, kalcijuma, litijuma, joda i bakra, a koristi se za kupanje i terapijske tretmane.

Terapije u Zvonačkoj banji preporučuju se osobama koje imaju reumatske tegobe, probleme sa kičmom i zglobovima, poremećaje cirkulacije, nervna oboljenja, kao i određene upalne procese. Posetiocima su dostupni i savremeni tretmani poput hidroterapije, elektroterapije i laseroterapije.

Pored zdravstvenog turizma, banja nudi i sadržaje za rekreaciju i aktivan odmor. U okviru kompleksa nalazi se otvoreni bazen olimpijskih dimenzija, kao i sportski tereni za tenis, košarku, odbojku i mali fudbal.

Ljubitelji prirode i avanture u okolini mogu istraživati pećinu Vetrena dupka, poznatu po dugim podzemnim hodnicima, kao i brojne planinarske staze koje vode do vrhova viših od 1.000 metara nadmorske visine.

Ovaj kraj bogat je i kulturno-istorijskim znamenitostima. U blizini se nalazi manastir Poganovo iz 14. veka, poznat po vrednim freskama i kulturnom značaju, kao i manastiri Temska i Sukovo koje često posećuju turisti i vernici.

Zvonačka banja danas predstavlja spoj prirodnog mira, zdravstvenog turizma i aktivnog odmora. Upravo zbog toga mnogi je vide kao jednu od najlepših i još uvek nedovoljno otkrivenih banjskih destinacija u Srbiji, piše Blic.